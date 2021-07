Letná olympiáda v Tokiu (trap): Zuzana Rehák Štefečeková môže získať prvú medailu pre Slovensko (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.7.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská reprezentantka v športovej streľbe Zuzana Rehák Štefečeková bola po prvej časti kvalifikácie líderkou súťaže v trape žien na olympijských hrách v Tokiu. Skúsená 37-ročná trapistka trafila v prvý deň dvojdňových kvalifikačných pretekov ako jediná všetkých 75 terčov.Trap žien pokračuje druhou časťou kvalifikácie vo štvrtok od 2.00 h SELČ záverečnými dvoma položkami. Najlepších šesť strelkýň potom zabojuje o medaily vo finále, ktoré príde na rad v Asaka Shooting Range od 7.30 h SELČ.Ak Rehák Štefečeková zostane stopercentná až do konca kvalifikácie, prípadne minie jeden výstrel, prekoná kvalifikačný svetový rekord Fínky Satu Mäkelovej-Nummelovej z Acapulca 2019.Rehák Štefečeková je na svojej tretej olympiáde, z prvých dvoch z Pekingu 2008 a Londýna 2012 si odniesla dve strieborné medaily v trape. Do Ria de Janeiro 2016 sa tiež kvalifikovala, ale právo účasti nevyužila, lebo mala materské povinnosti. Rodáčka z Nitry je aj dvojnásobná majsterka sveta v trape v tímovom mix trape. V mix trape sa ešte predstaví aj na OH 2020.