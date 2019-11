LIGA MAJSTROV: Zenit Petrohrad si udržal nádej na postup do osemfinále

Hráči Zenitu Petrohrad sa tešia po góle Arťoma Dziubu v zápase 5. kola G-skupiny skupinovej fázy Ligy majstrov Zenit Petrohrad - Olympique Lyon 27. novembra 2019 v Petrohrade. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

5. kolo skupinovej fázy Ligy majstrov 2019/2020 - sumáre:



G-skupina:



Zenit Petrohrad - Olympique Lyon 2:0 (1:0)



Góly: 42. Dziuba, 84. Ozdojev. Rozhodoval: Orsato (Tal.)



R. Mak (Zenit) bol na lavičke náhradníkov



H-skupina:



FC Valencia - FC Chelsea 2:2 (1:1)



Góly: 40. Soler, 82. Wass - 41. Kovačič, 50. Pulišič. Rozhodoval: Zwayer (Nem.)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. novembra (TASR) - Futbalisti Zenitu Petrohrad si udržali šancu na postup do osemfinále Ligy majstrov 2019/2020. V stredajšom domácom stretnutí 5. kola G-skupiny zdolali Olympique Lyon 2:0 zásluhou gólov Arťoma Dziubu a Magomeda Ozdojeva.V tabuľke sa bodovo dotiahli na hostí, ktorí mohli sláviť istotu jarnej účasti v prípade svojho víťazstva. Slovenský krídelník Róbert Mak presedel zápas na lavičke náhradníkov domácich.V H-skupine sa FC Valencia a FC Chelsea rozišli zmierlivo 2:2. Na vedúci zásah domáceho Carlosa Solera odpovedal ešte do prestávky Mateo Kovačič. Londýnčania sa dostali do vedenia v 50. minúte vďaka Christianovi Pulišičovi a neskôr nepremenil jedenástku Daniel Parejo. Valencii sa však napriek tomu podarilo vyrovnať, v 82. minúte sa presadil Daniel Wass. Oba tímy mohli prípadným víťazstvom spečatiť svoj postup.