Mohutný výbuch v Bejrúte si vyžiadal desiatky mŕtvych a tisíce zranených (video+foto)

5.8.2020 (Webnoviny.sk) -Libanonským hlavným mestom Bejrút otriasol v utorok masívny výbuch. Ako informuje agentúra The Associated Press (AP) s odvolaním sa na predstaviteľa libanonského Červeného kríža, zahynulo najmenej 100 ľudí a ďalších viac ako 4000 bolo zranených.Popoludňajšiu explóziu bolo cítiť v niekoľkých častiach mesta a počuli ju dokonca aj na Cypre vzdialenom viac ako 200 kilometrov. Explózia nastala v okolí bejrútskeho prístavu a spôsobila rozsiahle škody v okruhu niekoľkých kilometrov. Fotograf AP videl pri prístave zranených ľudí ležiacich na zemi a veľké škody v centre mesta.Svedkovia uviedli, že budovu najskôr zachvátil požiar a po menších explóziách nastala mohutná so silnou tlakovou vlnou."Bol to horor, od občianskej vojny som nič podobné nevidel," povedal Marwan Ramadan, ktorý bol v čase výbuchu asi 500 metrov od prístavu a tlaková vlna ho zrazila k zemi.Niektoré miestne televízne stanice informovali, že k výbuchu došlo v areáli prístavu, kde boli uskladnené výbušniny. Ako uviedol riaditeľ libanonskej tajnej služby Abbás Ibráhím, mohli to byť aj tie, ktoré boli zhabané pred niekoľkými rokmi a uskladnené práve tam.