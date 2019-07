Na niektorých miestach búrky priniesli dážď, zväčša pretrváva sucho

Ilustračné foto Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 4. júla (TASR) - Tohtoročný začiatok leta priniesol veľmi veľké rozdiely v množstve zrážok na rôznych miestach Slovenska – zatiaľ čo niektoré lokality potrápili intenzívne búrky a prudké dažde, na väčšine územia pretrváva sucho. Ako pre TASR uviedol klimatológ Pavol Faško zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ), nerovnomerné rozloženie zrážok v čase a v priestore – a to predovšetkým v letnom období – patrí k typickým prejavom klimatickej zmeny.povedal Faško.vysvetlil klimatológ.Samozrejme letné búrky predstavujú aj bezprostredné nebezpečenstvo, najmä vzhľadom na fakt, že spolu s postupujúcou klimatickou zmenou narastá intenzita extrémnych prejavov počasia.dodal Faško.Meteorológovia vedia predpovedať typ počasia, pri ktorom sa búrky vyskytnú. Nedá sa však presne predvídať, aké miesto a s akou intenzitou búrka zasiahne. Až keď búrka vznikne, dá sa odhadnúť, kam a ako rýchlo smeruje a s ohľadom na to môže SHMÚ vydať výstrahu. Ľudia dnes už často využívajú radarové predpovede na stránke shmu.sk, ktoré mapujú vznik i postup zrážok a búrok.Existujú pritom dva odlišné typy búrok. Prvým sú búrky frontálne, ktoré sprevádzajú postup studeného frontu a vznikajú na rozhraní veľmi teplého a chladnejšieho vzduchu. Takýto typ búrok bol na Slovensku aj v pondelok večer a v noci na utorok, keď sa po prechode studeného frontu ochladilo a po rekordne teplom 1. júli nastúpilo počasie s o čosi nižšími dennými teplotami.Druhým typom sú búrky vo vnútri vzduchovej hmoty, ľudovo nazývané aj búrky z tepla. Ak je teplo a zároveň vzduch obsahuje veľa vodných pár, vzniká konvekcia. Teda vzduch, ktorý sa ohreje v prízemnej vrstve, stúpa do vyšších vrstiev atmosféry, kde sa ochladzuje a vodné pary sa kondenzujú. Vytvára sa búrkový oblak Cumulonimbus, ktorý môže narásť až do výšky 10 až 12 kilometrov. V týchto výškach vznikajú ľadové čiastočky, ktoré v oblaku ďalej cirkulujú. A buď padajú ako veľké dažďové kvapky, alebo, ak sa neroztopia, v podobe ľadových krúp.uviedol Faško.SHMÚ vydáva popri predpovediach počasia aj výstrahy pred búrkami, pričom sa dá vo väčšine prípadov vopred odhadnúť, ak majú mať väčšiu intenzitu.