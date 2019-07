Najobľúbenejšie kasínové hry

Pre väčšinu ľudí, skutočnú zábavu predstavuje hranie hry - nie nevyhnutne víťazstvo. V našom článku vám ponúkneme zoznam piatich najobľúbenejších kasínových hier.

Automaty

Hracie automaty sú stroje, ktoré ponúkajú niekoľko rôznych hier. Všeobecne platí, že hráč vloží virtuálne mince do stroja. Potom klikne na tlačidlo točiť, čo spôsobí rotáciu valcov automatu. Keď sa tieto zastavia, hráč dostane zaplatené na základe symbolov vo výhernej línií. Ak sa tieto zhodujú, bude kolo výherné a keď nie, hráč prehrá.

Blackjack

Blackjack je kartová hra. Dealer rozdá každému hráčovi dve karty a taktiež si ponechá dve karty. Vždy má jednu kartu otočenú lícom nahor a jednu dole. Hráči sa striedajú a snažia sa dostať čo najbližšie k súčtu dvoch kariet 21. Na výber majú možnosti získania karty alebo ukončenia svojho ťahu. Taktiež môžu zdvojiť a to v tom prípade, že majú dve karty rovnakej hodnoty.

Ruleta

V rulete hráč umiestni svoje žetóny na stôl tak, aby sa stavil na rôzne čísla alebo číselné kombinácie. Na výber má čísla od 0 do 36 a v niektorých typoch rulety aj 00. Taktiež sa môže okrem iného staviť na párne, nepárne, červené, čierne, nízke alebo vysoké čísla. Dealer zatočí kolesom rulety v smere hodinových ručičiek. Potom do neho hodí loptičku proti smeru hodinových ručičiek. Loptička pristane v očíslovanej priehradke. Všetky stávky, ktoré zahŕňajú toto číslo, vyhrajú.

Poker

Poker je kartová hra. Jej najbežnejšia varianta Texas Holdem je založená na piatich kartách. Ruky sú zoradené od najnižšej po najvyššiu. Poradie rúk je nasledovné: vysoká karta, pár, dva páry, tri karty rovnakého druhu, postupka, všetky karty rovnakej farby – tzv. flush, full house, štyri karty rovnakého druhu, postupkový flush a royal flush. Hráč s najlepšou rukou vyhráva.

Kocky

Kocky (po angl. Craps) je veľmi jednoduchá, a ako už jej názov napovedá, hra s kockami. Hráči robia stávky na výsledok hodu, alebo série hodov. Zvyčajne sa hádže dvoja kockami. Ak sa v prvom hode kocky objaví číslo sedem alebo jedenásť, hráč vyhrá čokoľvek, čo staví. Ak sa hodí v prvom hode číslo dva, tri alebo dvanásť, peniaze prehrá.

Okrem množstva online hier, v súčasnosti kasínové stránky ponúkajú aj rôzne bonusy. Ich porovnanie stojí za to, pretože každý operátor vám dáva viac či menej bonusových peňazí s rôznymi bonusovými podmienkami. Dôležité je nielen koľko peňazí dostanete, ale aj požiadavky na stávkovanie pri hraní s týmto bonusom. Nižšie ponúkame prehľad rôznych druhov bonusov.

Uvítací bonus

Pri registrácii v online kasíne ako nový zákazník môžete získať uvítací bonus. Tento bonus môžete získať len v prípade, ak ste sa na webovej stránke predtým nezaregistrovali. Uvítací bonus je zvyčajne v hodnote 100% - 200% prvého vkladu. Maximálna výška bonusu je zvyčajne niekoľko sto eur.

Mnohé webové stránky ponúkajú uvítací bonus len pre prvý vklad, ale existujú aj niektoré stránky, na ktorých môžete získať aj bonus za nasledujúce vklady.

Bonus bez vkladu

Bonus bez vkladu je veľmi špeciálny bonus, ktorý môžete získať hneď po registrácii v online kasíne a bez vykonania vkladu. Sú to v podstate bezplatné bonusové peniaze, ktoré môžete použiť na hranie hier.

Nemôžete však okamžite vybrať vyhrané peniaze, musíte najprv splniť požiadavky na stávkovanie. Tieto môžu byť niekedy veľmi zložité, preto si pred hraním pozorne prečítajte podmienky daného online kasína. Zvyčajne je nutné tieto peniaze niekoľkonásobne prestávkovať, čo v prípade nových a neskúsených hráčov môže byť skoro nemožné. Tento bonus zvyčajne slúži skôr ako prostriedok na vyskúšanie hier a trochu zábavy.

Okrem klasických online kasín, ktoré môžete hrať na vašom počítači, nemôžeme nespomenúť aj mobilné hranie v kasíne synergy-casino.net. To je možné vďaka elegantne navrhnutej a skvele reagujúcej webovej aplikácii, ktorá obsahuje optimalizované verzie vašich obľúbených hier. Skvelú zábavu si tak môžete užiť kdekoľvek na svete a kedykoľvek len budete chcieť.

Na záver už nám zostáva dodať, že aj napriek tomu, že zo začiatku hranie hracích automatov môže byť veľkou zábavou, netreba zabudnúť aj na to, že je to vysoko návyková záležitosť. Stanovte si teda pre vlastnú bezpečnosť napríklad denný limit na stávkovanie alebo obmedzte čas, ktorý strávite na stránkach s hazardnými hrami. A aj ak náhodou prehráte viac ako si reálne môžete dovoliť, nezúfajte a obráťte sa na špecializovaných psychológov alebo pracovníkov, ktorí vám v takejto situácií poradia, ako by ste mali postupovať.