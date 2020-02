Najviac peňazí na online reklamu dala mimoparlamentná strana, Smer minul o polovicu menej

Masívny záver kampane

Historicky najvyšší účet za voľby

26.2.2020 (Webnoviny.sk) - Najdrahšiu kampaň na internete mala pred tohtoročnými parlamentnými voľbami koalícia Progresívne Slovensko/Spolu-občianska demokracia (PS/Spolu). Informovala o tom Transparency International Slovensko (TIS) na svojom profile na sociálnej sieti. Celkové výdavky strán na internete podľa odhadu mimovládky dosiahnu 3,5 milióna eur.„Suverénne najviac investovala PS/Spolu , ktorá mala k včerajšku výdavky na inzerciu v platformách Facebook/Instagram a Google/Youtube na úrovni 740-tisíc eur. V poradí druhý Smer mal oproti tomu len polovicu, 380-tisíc eur, tretia Vlasť 350-tisíc eur“, informuje TIS.Celkovo tak v online kampani skončilo každé šieste euro, ktoré politické strany minuli. Do týchto výdavkov nie sú zarátané priame výdavky na kampaň v médiách, z ktorých časť putuje na ich webové stránky.„Skutočne masívny bol záver volebnej kampane. Kým za prvé tri mesiace strany minuli na internete 1,2 milióna eur, počas februára túto sumu takmer strojnásobili,“ uvádza mimovládka. Strana Smer-sociálna demokracia podľa zistení TIS investovala do reklamy v online priestore predovšetkým v januári, v závere kampaň z ich strany výrazne zoslabla. Internetová kampaň PS/Spolu zase vrcholila v týchto dňoch a počas posledného víkendu zaplatila dvojkoalícia za Facebook a Google reklamu viac ako 60-tisíc eur, v priebehu pondelka 24. februára a utorka 25. februára denne ďalších takmer 50-tisíc eur.Silný záver mal na internete podľa TIS aj Štefan Harabin, ktorého strana Vlasť od pondelka 24. februára do dnes minula zatiaľ na online reklamu 50-tisíc eur. Naopak zo všetkých strán, ktoré sa pravdepodobne dostanú do parlamentu, najmenej investovali do reklamy na Facebooku či Youtube Kotlebovci - Ľudová strana naše Slovensko (ĽSNS) , konkrétne 14-tisíc eur.TIS tiež uvádza, že vysoké investície do online reklamy sa podpísal aj pod historicky celkovo najvyšší účet za voľby. Strany podľa ich odhadov minuli dokopy viac ako 19 miliónov eur, teda o milión viac ako pred štyrmi rokmi po zarátaní všetkých faktúr. „Predpokladáme, že celková cena kampaní pôjde po doúčtovaní všetkých výdavkov cez 20 miliónov eur, pričom najmenej tri strany (Smer, PS/Spolu a OĽaNO ) budú mať kampane za viac ako 2 milióny eur a ďalších päť strán ( Za ľudí Most-Híd a Vlasť) skončí s účtami za viac ako milión eur,“ dodáva mimovládka.