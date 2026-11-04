Najvyšší správny súd dostal 43 žalôb na voľby do samospráv, ďalšie môžu ešte pribudnúť
Súd má 90 dní na vydanie rozhodnutia vo veci. Najvyšší správny súd SR eviduje zatiaľ 43 doručených žalôb vo veci preskúmania ...
4.11.2026 (SITA.sk) - Súd má 90 dní na vydanie rozhodnutia vo veci.
Najvyšší správny súd SR eviduje zatiaľ 43 doručených žalôb vo veci preskúmania ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa súdu Janka Zvončeková. Súd má 90 dní na vydanie rozhodnutia vo veci.
Lehota na podanie žaloby v súvislosti so samosprávnymi voľbami začala plynúť dňom vyhlásenia oficiálnych výsledkov a uplynie desiatym dňom odo dňa vyhlásenia oficiálnych výsledkov volieb, teda v stredu 4. novembra 2026. Žaloby zaslané poštou môžu byť súdu doručené ešte aj v najbližších dňoch.
V mestách Sliač a Kežmarok sa žaloba týka výsledku volieb primátora. V obciach Hlinné, Krakovce, Nenince, Drnava, Hrabová Roztoka, Makov, Podhorie, Hôrka, Bystrany, Vydrník, Vojčice, Spišská Teplica, Gemerský Jablonec, Košická Polianka, Stretava, Tuhrina, Zlaté Klasy, Kamenná Poruba, Senné, Horné Zelenice, Slatina, Lomnička, Dlžín, Bánovce nad Ondavou, Dubová, Zemné, Podhájska, Veľké Úľany a v mestskej časti Podunajské Biskupice žalobcovia napádajú výsledky volieb starostu.
V obciach Miloslavov, Gemerský Jablonec, Blatné, Šumiac, Hostice, Šajdíkove Humence, Vydrník sa žaloby týkajú výsledku volieb do obecného zastupiteľstva, v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto do miestneho zastupiteľstva, v mestách Lučenec, Dunajská Streda, Galanta a Prievidza do mestského zastupiteľstva a ďalšia žaloba sa týka volieb do zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja.
"Bližšie informácie o doručených žalobách momentálne nie je možné poskytovať, keďže sú súčasťou spisu, s ktorým sa najskôr musia oboznámiť jednotliví sudcovia," uviedla Janka Zvončeková.
O žalobách vo volebných veciach rozhodujú štyri päťčlenné senáty zložené zo sudcov Najvyššieho správneho súdu SR a tým sú náhodným výberom prideľované všetky žaloby vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy.
Proti rozhodnutiu súdu vo veciach volebných žalôb nie je prípustný žiadny riadny ani mimoriadny opravný prostriedok. Rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu je tak konečné a právoplatné.
Fotogaléria k článku: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Najvyšší správny súd dostal 43 žalôb na voľby do samospráv, ďalšie môžu ešte pribudnúť © SITA Všetky práva vyhradené.
Najvyšší správny súd SR eviduje zatiaľ 43 doručených žalôb vo veci preskúmania ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa súdu Janka Zvončeková. Súd má 90 dní na vydanie rozhodnutia vo veci.
Lehota na podanie žaloby v súvislosti so samosprávnymi voľbami začala plynúť dňom vyhlásenia oficiálnych výsledkov a uplynie desiatym dňom odo dňa vyhlásenia oficiálnych výsledkov volieb, teda v stredu 4. novembra 2026. Žaloby zaslané poštou môžu byť súdu doručené ešte aj v najbližších dňoch.
Doručené žaloby
V mestách Sliač a Kežmarok sa žaloba týka výsledku volieb primátora. V obciach Hlinné, Krakovce, Nenince, Drnava, Hrabová Roztoka, Makov, Podhorie, Hôrka, Bystrany, Vydrník, Vojčice, Spišská Teplica, Gemerský Jablonec, Košická Polianka, Stretava, Tuhrina, Zlaté Klasy, Kamenná Poruba, Senné, Horné Zelenice, Slatina, Lomnička, Dlžín, Bánovce nad Ondavou, Dubová, Zemné, Podhájska, Veľké Úľany a v mestskej časti Podunajské Biskupice žalobcovia napádajú výsledky volieb starostu.
V obciach Miloslavov, Gemerský Jablonec, Blatné, Šumiac, Hostice, Šajdíkove Humence, Vydrník sa žaloby týkajú výsledku volieb do obecného zastupiteľstva, v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto do miestneho zastupiteľstva, v mestách Lučenec, Dunajská Streda, Galanta a Prievidza do mestského zastupiteľstva a ďalšia žaloba sa týka volieb do zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja.
"Bližšie informácie o doručených žalobách momentálne nie je možné poskytovať, keďže sú súčasťou spisu, s ktorým sa najskôr musia oboznámiť jednotliví sudcovia," uviedla Janka Zvončeková.
Rozhodnutie súdu bude konečné
O žalobách vo volebných veciach rozhodujú štyri päťčlenné senáty zložené zo sudcov Najvyššieho správneho súdu SR a tým sú náhodným výberom prideľované všetky žaloby vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy.
Proti rozhodnutiu súdu vo veciach volebných žalôb nie je prípustný žiadny riadny ani mimoriadny opravný prostriedok. Rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu je tak konečné a právoplatné.
Fotogaléria k článku: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Najvyšší správny súd dostal 43 žalôb na voľby do samospráv, ďalšie môžu ešte pribudnúť © SITA Všetky práva vyhradené.
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