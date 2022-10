Voľba 2022: Obyvatelia Sliača hlasujú nielen v komunálnych a župných voľbách, ale aj v referende o americkej vojenskej základni

Referendum trvá do 22:00

29.10.2022 - Približne 90 percent z tých voličov, ktorí vyjdú z volebnej miestnosti na mestskom úrade v kúpeľnom meste Sliač, chodia aj do vedľajších priestorov na referendum o americkej vojenskej základni.Pre agentúru SITA to uviedol predseda referendovej komisie vo volebnom okrsku číslo 1 Otto Kubranský.„Do 15:00 bolo voliť vo volebnom okrsku číslo 1 približne 40 percent voličov z celkových 827,“ doplnil predseda volebného okrsku Milan Časnocha.O výsledkoch referenda budú v pondelok 31. októbra rokovať poslanci na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva.Referendum so záväzným odporúčaním pre mestské zastupiteľstvo Sliača o umiestnení americkej vojenskej základne na území letiska Sliač a v jeho okolí sa koná dnes zároveň so spojenými voľbami.Obyvatelia mesta Sliač, ktorí majú v meste trvalý pobyt a najneskôr dnes dovŕšili 18 rokov veku, tak okrem výberu primátora, mestských poslancov, župana a krajských poslancov môžu zodpovedať aj referendovú otázku.„Súhlasím s tým, aby mestské zastupiteľstvo mesta Sliač podniklo všetky zákonné opatrenia k tomu, aby zabránilo umiestneniu vojenskej základne Spojených štátov amerických v akejkoľvek forme na území letiska Sliač a v jeho okolí?,“ znie otázka, na ktorú môžu oprávnení obyvatelia v miestnom referende dnes až do 22:00 odpovedať áno, alebo nie.O post sliačskeho primátora sa uchádzajú šiesti kandidáti, všetci nezávislí. Opakovane má o kreslo primátorky záujem súčasná primátorka Ľubica Balgová Primátorkou majú záujem byť zvolené aj ďalšie tri ženy – živnostníčka Katarína Blašková, dôchodkyňa Jarmila Gallová a koordinátorka ochrany detí pred násilím Renáta Šmigová.Na primátorský post kandidujú aj dvaja muži – živnostník Ondrej Láskavý a technicko-obchodný manažér Jozef Žabka. Jedenástich poslancov mestského zastupiteľstva si voliči na Sliači vyberú v troch volebných okrskoch z 26 kandidátov.