Ondrej Kandráč predstavuje novinku Postav dom, zasaď strom

Ondrej Kandráč, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. apríla (TASR) - Muzikant, spevák a moderátor Ondrej Kandráč prichádza s novou piesňou o láske Postav dom, zasaď strom, ku ktorej nakrútil aj videoklip. TASR informovala PR manažérka Ľuba Svatá.Kandráčova novinka je ódou na dokonalý rodinný život plný lásky. Autorom textu je aj tentoraz Ondrejov dvorný textár, spisovateľ, básnik, publicista a manažér v jednej osobe Vladimír Puchala. O hudbu sa postaral ostrieľaný gitarista Tomi Okres.uviedol k novej piesni Puchala.Ondrej túto skladbu prijal s nadšením, pretože v sebe nesie hlboký odkaz a spieva sa v nej o takom živote, aký by chcel prežiť aj on so svojou rodinou. „zamýšľal sa nad textom svojej novinky Ondrej Kandráč a dodáva:Videoklip k piesni Postav dom, zasaď strom je lyrickým príbehom dvoch mladých ľudí, ktorých spája najmä láska ku koňom. V romantickom prostredí jazdeckého areálu sympatický mladý muž požiada o ruku svoju lásku, čím ju privedie do rozpakov, pretože to absolútne nečakala. Jej koník ju veselým prikývnutím nabáda, aby povedala áno. Príbeh vrcholí dojemným svadobným obradom a pravou slovenskou svadbou, na ktorej spieva Ondrej Kandráč. Dynamickým songom absolútne rozblázni a roztancuje nielen svadobčanov, ale aj prítomný personál. Postav dom, zasaď strom je pieseň, ktorá svojou energiou rozprúdi krv v žilách každému.Scenár a réžiu mala pod palcom Oľga Záblacká, ktorá už má s režírovaním bohaté skúsenosti. „uviedla pre médiá režisérka a scenáristka Oľga Záblacká.Pre Ondrejovu pracovnú vyťaženosť zvládla aj nemožné a za jediný deň so svojím 16-členným štábom nakrútila klip, v ktorom účinkovalo až 65 ľudí rôznych vekových kategórií. Svadobný obrad sa nakrúcal v malebnej kaplnke na zámku Vígľaš. V klipe účinkujú aj Kandráčovci a Ondrejova manželka Erika.