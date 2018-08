Online krupiér a offline krupiér – čo je lepšie?

Vďaka fenoménu menom live casino vznikla profesia online krupiéra. Čím sa líši oproti offline krupiérovi a aké výhody ponúka?BRATISLAVA 26. augusta 2018 (WBN/PR) - Kasínová hra by sa nezaobišla bez krupiéra, tiež nazývaného ako dealer. Či už hráme v kamennom kasíne alebo domácu hru s priateľmi, vždy musí niekto zastávať úlohu dealera – rozdávať karty, prijímať stávky, vyplácať výhry. Krupiér je vo svojej podstate organizátor hry a zároveň pri niektorých hrách – napríklad baccarate - zastáva dealer aj úlohu hráča, proti ktorému hrajú ostatní. V iných hrách, napríklad pri domácej hre pokru, dealer môže a nemusí byť zároveň i hráčom. To, kto bude dealerom určuje v tom prípade takzvaný dealer button.Stať sa profesionálnym krupiérom nie je nič náročné. Dokonca by sa dalo povedať, že je to natoľko nedostatková profesia, že kasína sú nútené lákať ľudí na bezplatné kurzy či náborové príspevky. Krupiér, teoreticky, nemusí mať ani diplom z univerzity či vysokej školy a ani ukončené stredoškolské vzdelanie. Stačí vedieť počítať, byť disciplinovaný, poznať pravidlá a absolvovať niekoľko týždňový kurz pre budúcich krupiérov, ktorý niektoré kasína v záujme motivácie sami preplácajú. Napriek všetkému je krupiérov stále málo.Bývali časy, kedy krupiéri boli chápaní len ako ľudia, ktorí pracujú v kamenných kasínach či herniach. Boli to tí takzvaní offline krupiéri. Dnes je tomu inak. Všetko zmenil internet a online kasína. Hráči už nemuseli za obľúbenou hrou cestovať, ale mohli si ju zahrať z pohodlia domova. Mnohým však chýbala interakcia, túžili byť obklopení inými hráčmi, s ktorými sa mohli porozprávať. Pociťovali nedostatok atmosféry, ktorú ponúkajú herne a kasína. Riešením problému sa v ére internetu stalo to, že vstúpilo do dejín ako live casino.Live casino alebo živé kasíno znie trochu zvláštne. Ako sa dá skĺbiť online kasíno so živým kasínom? Jednoducho – zobrať to najlepšie z oboch a spojiť to do jedného. A tak vzniklo live casino, vynález 21. storočia pre všetkých milovníkov kasínových hier. Live casino hry sa nezaobišli bez dealerov, teda krupiérov. Online kasína, ako tie, o ktorých sa dočítate na casino-online-sk.com , získali vďaka fenoménu live kasína, nových hráčov. Vznikla tak i nová profesia – krupiér pre live casino hry. A nezriedka vznikli i nové spojenectvá medzi online kasínami a kamennými kasínami.Princíp live casino hry je veľmi jednoduchý – hráte z pohodlia domova (online), ale to, čo na obrazovke vidíte nie je nijaký stroj, generátor náhodných čísiel, ale skutočný človek – dealer alebo dealerka. Trik spočíva v tom, že krupiér organizuje hru sediac za kasínovým stolom v reálnom čase a hráči prostredníctvom tlačidiel určujú svoje rozhodnutia z pohodlia domova, pričom môžu s krupiérom komunikovať prostredníctvom funkcie chatu. Takto sa dá hrať z pohodlia domova blackjack, ruleta či baccarat. Všetko veľmi populárne kasínové hry.Live kasíno sa stalo populárnou voľbou pre tých, ktorí si chceli zahrať z domova, no zároveň nechceli prísť aspoň o časť z výhod, ktoré ponúka hranie v "skutočných" kasínach a herniach. Napriek vyšším vstupným nákladom pre hru (treba zaplatiť kameramana, prenosovú video techniku, dozor a podobne) sa dajú tieto live kasínové hry hrať za minimálnu investíciu, častokrát už od pár desiatok centov, respektíve eur. Väčšinu nákladov tak znáša organizátor hry – teda samotné kasíno – ktoré náklady neprenáša na hráčov.Práca takzvaného online krupiéra pri live kasínových hrách je o niečo náročnejšia, než je tomu pri offline krupiéroch. Pri live casino hre vstupujú do diania i vonkajšie činitele. Krupiér sa musí prispôsobiť technickým okolnostiam, musí byť schopný reagovať na hráča, ktorý sa fyzicky nenachádza pred ním, ale i tisícky kilometrov ďaleko. Najväčšie negatívum sa však ukrýva inde – v tipoch, v preklade v sprepitnom. Pri hre v kamennom kasíne je bežné, že krupiéri dostávajú tip, ktorého priemerná hodinová výška sa nezriedka rovná približne ich hodinovému zárobku. Niekde viac, inde menej.Bez krupiéra či dealera by sa nezaobišla väčšina hier v kasíne. Sú dôležitou súčiastkou toho veľkého stroja menom kasíno. Ako online tak i offline krupiérstvo má svoje výhody i nevýhody a záleží napríklad aj od osobnosti konkrétneho krupiéra, čo mu bude vyhovovať viac – či rušné a živšie kamenné kasíno (offline krupiér) alebo tichšie a možno stereotypnejšie online kasíno (online krupiér).