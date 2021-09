Opozícia odmietla nočné rokovanie, hlasovať o odvolaní Mikulca sa bude v piatok (naživo)

aktualizované 24. septembra 9:09



24.9.2021 (Webnoviny.sk) -Odvolávanie Mikulca sa začalo vo štvrtok a rozprava mala pokračovať aj po 19:00. Práve vtedy ukončil svoje vystúpenie v plénePredsedajúci schôdze Milan Laurenčík SaS ) postupne vyzýval prihlásených rečníkov do rozpravy. Keďže neboli prítomní, stratili poradie a Laurenčík rozpravu k Mikulcovi ukončil.Blaha v rozprave hovoril, žePodľa poslanca na SlovenskuPoslankyňa Zita Pleštinská (OĽaNO) vo faktickej poznámke reagovala, že „nás uráža komunista a vyhráža sa, čo s nami urobí“. Podľa nej slová Blahu sú dôkazom toho, že minister Mikulec si robí svoju prácu dobre. Dodala, že domček z kariet, ktorý vybudoval Smer-SD, sa postupné rozpadá.Urobil tak po tom, čo parlament začal rokovať o odvolaní Mikulca v rámci riadnej schôdze parlamentu. „Až takýto cirkus nemienime v parlamente robiť,“ vyhlásil v rokovacej sále predseda Smeru-SD.Fico predpoludním v pléne odôvodnil aj návrh na odvolanie Mikulca a okrem iného tiež uviedol, žePočas vystúpenia Fica za ním sediaciFico následne začal upokojovať poslancov po ich nesúhlasných výkrikoch.Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) reagoval, že „čo čakáme od mafiánov“. Na to. Kollár opäť zareagoval, že „to vám gratulujem“. Na záver prejavu Fico vyzval na odvolanie ministra vnútra.„Mesiace odkrývame prepracovaný systém zneužívania moci, ktorého členovia sa cítili byť neohrození a konali v presvedčení, že systém nikdy nezlyhá. Aj keď informácie, ktoré sa postupne dozvedáme, znejú hrozivo, musíme pokračovať v tom, čo sme sľúbili občanom, a to aj napriek všetkým nepríjemnostiam. Krušné časy nekončia a aj napriek tomu, že očistný proces je bolestný, tak nepoľavíme, aby spravodlivosť bola neoddeliteľnou súčasťou našich životov," uviedol.