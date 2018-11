Pavol Habera a Team sa po rokoch opäť tešia na koncertné turné

Na archívnej snímke Pavol Habera počas koncertu so skupinou Team. Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Bratislava 6. novembra (TASR) – Pavol Habera so skupinou Team vyrazia budúci rok pred letom opäť na koncertné turné po Slovenskej a Českej republike, tentoraz pod názvom Habera & Team 2019 Tour. TASR informoval PR manažér Ján Kakaščík.Posledné turné Pavla Haberu a skupiny Team v roku 2016 bolo vypredané a oceňované aj hudobnou kritikou. Po troch rokoch je tu nová výzva, ale aj chuť sa s ňou popasovať.reagoval pri zverejnení koncertov slovenskej časti turné frontman našej hudobnej legendy Pavol Habera.Z osemnástich plánovaných koncertov sa môže tešiť šesť slovenských miest na šou plnú energie, skvelého zvuku, svetiel, no najmä nezabudnuteľných hitov. Celé tri roky museli fanúšikovia čakať, aby opäť mohli zažiť vypredané koncerty a ten najbližší kontakt so svojou obľúbenou kapelou, tentoraz v kombinácii zimné štadióny a najväčšie slovenské amfiteátre.Slovenská časť turné štartuje vo štvrtok 20. júna na Zimnom štadióne v Prievidzi, pokračuje 22. júna na jednom z najväčších slovenských amfiteátrov v Nitre, 27. júna sa môžu tešiť fanúšikovia na Zimnom štadióne v Poprade, posledná júnová sobota je rezervovaná pre domáce publikum v Martine a ďalší open air koncert na amfiteátri, vo štvrtok 4. júla sa môžu tešiť košickí priaznivci na miestnom amfiteátri a po troch mesiacoch skončí Habera & Team 2019 Tour koncertom na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave 9. novembra 2019. Vstupenky sú v predaji sieti Predpredaj.sk od 7. novembra.