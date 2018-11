Podnety môžu voliči hlásiť aj na linke štátnej volebnej komisie

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Prečítajte si aj: ONLINE KOMUNÁLNE VOĽBY 2018: Volebné miestnosti sa otvorili

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. novembra (TASR) - S podnetmi či otázkami k sobotňajším komunálnym voľbám sa môžu voliči obrátiť na viacero liniek. Ministerstvo vnútra zriadilo informačnú linku a k dispozícii je aj linka Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán, kde môžu hlásiť najmä podnety. Potvrdila to riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na ministerstve vnútra Eva Chmelová.uviedla Chmelová. Voliči môžu volať na čísla 02/4859 2020 alebo 02/4859 2021.Rovnako sa môžu obrátiť na informačnú linku zriadenú ministerstvom vnútra. Zamestnanci ministerstva na nej poskytujú informácie, ktoré sa týkajú voličov, ich práv a povinností či informácie o organizačnom zabezpečení volieb. Informačná linka je prístupná od 7. do 22. h na telefónnych číslach 02/5094 2317 a 02/5094 2312.Nových starostov, primátorov a komunálnych poslancov si v sobotu volia obyvatelia v takmer 3000 mestách a obciach. Voliť môže viac ako 4,4 milióna obyvateľov, a to plnoletí občania SR aj cudzinci. Hlasy možno odovzdať iba v mieste trvalého bydliska. Vo volebnej miestnosti sa občania SR preukazujú platným občianskym preukazom, cudzinci dokladom o pobyte pre cudzinca.