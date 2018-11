Polícia vyhlásila pátranie po exministrovi I. Štefanovovi

Ilustračná snímka. Foto: TASR KR PZ v Bratislave Foto: TASR KR PZ v Bratislave

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. novembra (TASR) - Po bývalom ministrovi výstavby a regionálneho rozvoja SR za SNS Igorovi Štefanovovi bolo v pondelok vyhlásené pátranie v súvislosti s jeho dodaním do výkonu trestu pre kauzu nástenkový tender. Informáciu pre TASR potvrdila bratislavská krajská policajná hovorkyňa Veronika Slamková.uviedla Slamková.Portál Aktuality.sk informoval, že do výkonu trestu mali obaja odsúdení exministri Marián Janušek a Igor Štefanov nastúpiť v piatok (16. 11.). Napriek tomu, že už mali byť obaja vo výkone trestu, podľa Aktualít im dáva zákon čas, kým si preberú písomné rozhodnutie súdu. Právni zástupcovia oboch exministrov mali uviesť, že rozhodnutie súdu ešte nedostali. Portál zároveň informoval, že po exministra Janušeka mali policajti v pondelok prísť na miesto jeho trvalého bydliska.Senát Najvyššieho súdu (NS) SR vo štvrtok (15. 11.) odsúdil bývalých ministrov výstavby a regionálneho rozvoja SR za SNS Mariána Janušeka a Igora Štefanova na dlhoročné tresty odňatia slobody. Janušeka odsúdil na 11 rokov a Štefanova na deväť rokov v kauze nástenkového tendra.Súd ich uznal vinnými z trestných činov machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe a zneužívania právomoci verejného činiteľa. Tresty by si mali odpykať v ústave s minimálnym stupňom stráženia. Okrem toho im bol udelený peňažný trest vo výške 30.000 eur. Ak by ho neuhradili, hrozí im zvýšenie trestu o jeden rok.Kauza siaha do roku 2007. Vtedajšie ministerstvo výstavby malo zverejniť oznam o tendri iba na nástenke v uzavretej chodbe ministerstva. Lukratívnu zákazku tak malo získať konzorcium, ktoré o súťaži vedelo. O kreslo vtedy prišli obaja odsúdení ministri za SNS. Jediným záujemcom, a teda aj víťazom nástenkového tendra, bolo konkrétne konzorcium firiem Avocat a Zamedia, obe boli blízke vtedajšiemu šéfovi koaličnej SNS Jánovi Slotovi. Škoda, ktorá vznikla štátu pri tendri, dosiahla podľa prvostupňového súdu však až približne 12,7 milióna eur.