Poslanci budú opäť hlasovať o Matovičovom balíčku. Prelomia veto prezidentky Čaputovej? (naživo)

aktualizované 22. júna 7:39



22.6.2022 (Webnoviny.sk) -Poslanci majú opäť na stole zákon o financovaní voľného času dieťaťa, ktorý vrátila prezidentka Zuzana Čaputová späť do parlamentu. Hlava štátu vetovala tie časti zákona, ktoré majú nadobudnúť účinnosť od 1. januára budúceho roka. Jej veto sa tak netýka okamžitej pomoci rodinám od júla tohto roka.Hlasovať sa bude v stredu o 11.00 a ak parlament jej veto prelomí, prezidentka avizovala, že obráti sa na Ústavný súd SR s otázkou, či proces schvaľovania tohto zákona bol v súlade s Ústavou SR. „My sa rozhodnutia na ústavnom súde nebojíme," reagoval minister financií Igor Matovič OĽaNO ) v relácii Na telo v televízii Markíza v nedeľu 19. júna. Chce urobiť všetko preto, aby bol vetovaný zákon znovu prijatý.Na prelomenie veta je potrebných aspoň 76 hlasov poslancov zo 150 členného parlamentu. Traja poslanci koaličnej strany Za ľudí minulý týždeň uviedli, že nechcú prelamovať veto prezidentky. Chcú vyhovieť pripomienkam hlavy štátu.Predseda poslaneckého klubu hnutia Sme rodina Peter Pčolinský pre agentúru SITA povedal, že balíček by mali poslanci opätovne schváliť. „Vyzerá to tak, že Igor Matovič (OĽaNO) dokáže zabezpečiť 76 hlasov poslancov. To znamená, že veto prezidentky sa pravdepodobne prelomí," povedal Pčolinský. Sme rodina bude podľa neho za prelomenie hlavy štátu hlasovať.Nezaradení opoziční poslanci združení v hnutí Republika naopak Matovičovi nepomôžu. Informovalo o tom v tlačovej správe s tým, že opozícia nie je na to, aby suplovala neschopnú vládu a držala ju funkčnú.„Vyzývame opozíciu, ktorá už v minulom hlasovaní podržala Matoviča: Nehlasujte za blázna, prestaňte ho držať pri moci!" vyzvalo hnutie s tým, že opozícia by radšej mala zbierať podpisy na referendum o predčasných voľbách „Čím skôr táto vláda skončí, tým viac sa nám zo Slovenska podarí zachrániť, tým skôr nastane poriadok a stabilita, a tým skôr sa bude všetkým lepšie žiť," dodala Republika.