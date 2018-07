Pre osýpky zrušia hromadné podujatia v meste a niektorých lokalitách

Na snímke zasadnutie krízového štábu k epidémii osýpok na Okresnom úrade v Michalovciach 11. júla 2018. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Michalovce 11. júla (TASR) - Krízový štáb, ktorý v stredu dopoludnia zasadal v Michalovciach v súvislosti s epidémiou osýpok, prijal určité návrhy, ktoré budú zapracované v príkaze prednostky. Musia ich bližšie vyšpecifikovať a legislatívne upraviť.Patrí medzi ne monitoring polície, zrušenie hromadných podujatí v meste a lokalitách, ktoré sú ohniskami nákazy či asistencia polície pri očkovaní, ale aj zabezpečenie jeho výkonu. Očkovať by sa mali aj zamestnanci štátnej a verejnej správy a miestnej samosprávy. Patria medzi nich napr. pracovníci sociálnej poisťovne, úradu práce, prokuratúry, súdov, mestského či okresného úradu. Zaistiť sa má tiež doprava infikovaných osôb sanitkami. Po skončení krízového štábu to pre médiá uviedla prednostka Okresného úradu (OÚ) v Michalovciach Jana Cibereová. Niektoré úlohy, napr. monitoring pohybu infikovaných osôb políciou, ktorý bude prebiehať v oblasti ohnísk nákazy na Mlynskej ulici či vo Veľkých Kapušanoch, sa dá podľa jej ďalších slov uplatniť hneď. Ostatné návrhy musia do praxe zaviesť najneskôr v piatok (13.7.).uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas, ktorý sa na krízovom štábe zúčastnil tiež. Momentálne je na spomínanej ulici z 1400 ľudí zaočkovaných približne 1100. Zaočkovaní by mali byť aj tí, ktorí prichádzajú s osobami v ohnisku nákazy do kontaktu. Podľa jeho ďalších slov budú v súvislosti s dostatkom vakcíny komunikovať s firmami, ktoré ich dodávajú, aby tak nebol ohrozených ich počet v rámci bežného očkovacieho kalendára.Potrebné je podľa neho naďalej zabezpečiť hospitalizácie. V prípade naplnenia miestnej kapacity sú na príjem pacientov prijaté tie v Košiciach a v Prešove.spomenul.Opatrení bolo podľa hlavného hygienika prijatých veľa a boli správne.priblížil.Od začiatku mája k stredajšiemu dňu evidujú 170 chorých. Do domácej liečby prepustili 130. Medzi nakazenými sú ľudia od 0 do 54 rokov.spomenul hlavný hygienik. Prípady sú podľa neho odlišné.podotkol s tým, že životy pacientov ohrozené neboli.Pre osýpky vyhlásili v okrese Michalovce mimoriadnu situáciu v utorok (10.7.) o 15.00 h. Jej dôvodom bol podľa prednostky OÚ veľký nárast pacientov chorých na osýpky, ktorý sa prejavil cez víkend v miestnej nemocnici. Osýpky sa začali šíriť začiatkom mája z obce Drahňov v Michalovskom okrese.Miestna nemocnica zrealizovala od vypuknutia epidémie viaceré opatrenia. Ako pre média v utorok (10.7.) uviedol primár infektologického oddelenia Štefan Zamba, preočkovali tam celý personál. Vzhľadom na nárast počtu pacientov s osýpkami a obmedzenú kapacitu tohto oddelenia koncom júna dočasne reprofilizovali niektoré lôžka. Prísny zákaz návštev naďalej platí v jej celom areáli.Najbližší termín zasadnutia krízového štábu je na budúci týždeň v stredu 18. júla.