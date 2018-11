Predseda parlamentu A. Danko čelí pokusu o odvolanie

Na snímke predseda NR SR Andrej Danko (SNS) počas 37. schôdze NR SR 21. novembra 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Koalícia sa nezúčastňuje na debate k odvolávaniu A. Danka

Bratislava 21. novembra (TASR) - Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) tvrdí, že nevydiera koalíciu a vládu nerozbije pre opozíciu. Povedal to na schôdzi parlamentu, na ktorej čelí opozičnému pokusu o odvolanie. Koalícia má pri hlasovaní o dôvere voči predsedovi parlamentu voľnú ruku, Danko je pripravený na akékoľvek rozhodnutie pléna. Uviedol tiež, že poskytne dôkazy o svojej rigoróznej práci a trvá na tom, že na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici absolvoval všetko. Avizoval tiež prípravu zákona, ktorý má jasne zadefinovať plagiátorstvo.Drvivá väčšina koaličných poslancov sa nezúčastňuje na schôdzi parlamentu, na ktorej jeho predseda Andrej Danko (SNS) čelí opozičnému pokusu o odvolanie. Po vystúpení Danka odišli z pléna. Viacerí predstavitelia koalície hovoria, že nemá zmysel sa na diskusii zúčastňovať.

Na snímke poslanci NR SR zľava Robert Fico, Marián Kéry a dole Dušan Čaplovič (všetci SMER-SD) počas 37. schôdze NR SR 21. novembra 2018 v Bratislave.

A. Danko: Nevydieram koalíciu, vládu pre opozíciu nerozbijem

"Väčšina nemá chuť sa zúčastňovať na tomto cirkuse," povedal pre TASR Miroslav Číž zo Smeru-SD. Aj podľa zdrojov zo SNS sa viacerí poslanci vyjadrili, že účasť na schôdzi by k ničomu neviedla."Nevydieram koalíciu. Povedal som, že rešpektujem akýkoľvek názor a túto vládu nerozbijem kvôli vám," odkázal opozícii s tým, že je pripravený opäť chodiť do regiónov a bojovať o viac percent. "Aby som nedovolil, aby sa Sulík, Matovič a Kollár dotkli štátu," uviedol Danko, ktorý vo svojom vystúpení neraz kritizoval opozíciu a odmieta informácie o svojej rigoróznej práci, ktoré opozícia šíri. Pri hlasovaní je Danko pripravený na akékoľvek rozhodnutie. "Hovorím nahlas svojim koaličným partnerom, že majú voľnú ruku, ako sa rozhodnú a to isté platí mojim poslancom. Som pripravený na akékoľvek rozhodnutie," vyhlásil Danko.V súvislosti s rigoróznou prácou uviedol, že sa vede nikdy nevenoval a vie, že ani jeho práca nie je žiadne vedecké dielo. "Ale taká ambícia pri rigoróznej práci ani nie je," doplnil s tým, že rigorózna komisia Univerzity Mateja Bela bez námietok uznala jeho skúšku. "Boli tam štyria pedagógovia, ktorí túto prácu skúmali, bola tam ústna a písomná časť. A veci, ktoré zaznievajú v mediálnom priestore, sú skreslené," konkretizoval šéf parlamentu. Dodal, že poskytne dôkazy o svojej rigoróznej práci. Opozícia podľa neho bez dôkazov manipuluje verejnosť.

Na snímke predseda NR SR Andrej Danko (SNS) počas 37. schôdze NR SR 21. novembra 2018 v Bratislave.

M. Sopko: Musíme rozpútať boj proti podvádzaniu pri záverečných prácach

Lucia Ďuriš Nicholsonová: Na čele parlamentu nemôže byť usvedčený plagiátor

Danko zároveň informoval, že chce zmenu zákona, ktorá by jasne definovala plagiátorstvo. Návrh by mal prísť o niekoľko mesiacov. "Máme tu problém, že nie je jasná definícia plagiátorstva vo vysokoškolskom zákone, že nemáme správne konanie, v ktorom by mohla škola začať takéto preverovanie, nemáme tu právnu istotu. Takže som požiadal ministerku školstva, aby vytvorila z rektorov a predstaviteľov vysokých škôl komisiu, a aby predložili zákon, ktorý zabráni krágľovaniu v rámci katedier," vysvetlil.Slovensko podľa neho potrebuje novú legislatívu v tejto oblasti. "A urobíme všetko preto, aby sa novým zákonom táto oblasť upravila. Potrebujeme dostať jasnú definíciu týchto pojmov, dostať medzi ľudí riešenie takýchto problémov, aby akademické senáty neboli pod tlakom verejnosti a médií. Aby sa mohli venovali výučbe, a nie aby zriaďovali vyšetrovacie komisie. Toto nie je úloha vysokých škôl. Vysoká škola nie je vyšetrovací orgán a ani nesmie byť," doplnil Danko.Školstvo má systémový problém a je potrebné sa k nemu postaviť priamo. A to legislatívnymi zmenami, ale aj kampaňou o plagiátorstve. Počas rozpravy k návrhu na odvolanie predsedu NR SR Andreja Danka (SNS) z funkcie to vyhlásil opozičný poslanec a člen Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Miroslav Sopko, ktorý vystúpil za klub OĽaNO."To, že sme tu dnes, je smutnou správou o našom školstve. Spochybnenie rigoróznej práce sa dotýka školstva a učiteľov, celá táto kauza im veľmi škodí. Už dávno tu mal byť rozpútaný boj proti podvádzaniu pri záverečných prácach," myslí si Sopko. Priznal, že osobne ho sklamal postoj ministerstva školstva, ktoré celú kauzu okolo rigoróznej práce Andreja Danka berie ako osobnú vec medzi šéfom parlamentu a fakultou. "Som rád, že sa zriadila komisia, ale koľko komisií a skupín už bolo zriadených? Nikto sa nemôže hnevať, že skepsa prevažuje," podotkol Sopko.OĽaNO preto vyžaduje nielen prijatie politickej zodpovednosti, ale aj otvorenie diskusie o probléme, ktorý konečne treba začať riešiť. "Aby sa nemuseli poctiví študenti a učitelia hanbiť za to, čo sa v tomto štáte deje. Hlasovanie o odvolaní Andreja Danka bude hovoriť o tom, kam sa má posunúť politická kultúra na Slovensku," dodal Sopko.Na čele národnej rady a v druhej najvyššej ústavnej funkcii nemôže stáť usvedčený plagiátor, klamár a podvodník. Uviedla to podpredsedníčka parlamentu Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) pri predkladaní návrhu na odvolanie predsedu parlamentu Andreja Danka (SNS) z funkcie.

Na snímke podpredsedníčka parlamentu SR Lucia Ďuriš-Nicholsonová (SaS) počas 37. schôdze NR SR 21. novembra 2018 v Bratislave.

Opozícia sa pokúša odvolať z funkcie predsedu Národnej rady SR Andreja Danka

"Dnes tu stojíme nie preto, aby sme odvolali Andreja Danka z funkcie predsedu NR SR pre to, čo urobil pred 18 rokmi, keď získal titul podvodom," vyhlásila Nicholsonová. Odvolať Danka z funkcie chcú podľa jej slov preto, ako sa zachoval, keď hrozilo, že sa prevalí pravda o jeho rigoróznej práci. "Hovoril, že o jeho vine môže rozhodnúť len súd. My sme žiadali politickú zodpovednosť, nie trestnoprávnu," dodala."Na čele NR SR a v druhej najvyššej ústavnej funkcii nemôže stáť usvedčený plagiátor, klamár a podvodník," uviedla Nicholsonová s odvolaním na informácie Denníka N."Andrej Danko ako podvodník prichytený pri čine nechal utajiť svoju prácu. Klamal ako druhy ústavný činiteľ, nie ako študent," doplnila podpredsedníčka parlamentu.Tibor Bernaťák (SNS) uviedol, že Ústavnoprávny výbor prerokoval návrh na odvolanie Andreja Danka z funkcie predsedu parlamentu. Informoval, že výbor neprijal uznesenie z dôvodu, že navrh uznesenia nezískal suhlas potrebnej väčšiny poslancov. Písomne je do rozpravy prihlásených 13 poslancov.Danko sám hovoril, že chce, aby sa o dôvere voči jeho osobe hlasovalo, pripustil aj naštrbené vzťahy v koalícii. Zároveň dodal, že je pripravený na akékoľvek rozhodnutie.Kým minulé zasadnutie sa pre neschválenie programu nekonalo, aktuálna 37. schôdza je otvorená a poslanci môžu diskutovať. O Dankovom osude rozhodne tajné hlasovanie. Šéf parlamentu je pripravený na akékoľvek rozhodnutie.Pokus o odvolanie prišiel pre kauzu Dankovej rigoróznej práce. Opozícia odsudzuje plagiátorstvo a hovorí, že vykrádanie cudzích textov je v civilizovanej krajine hanba. Danko sám hovoril, že chce, aby sa o dôvere voči jeho osobe hlasovalo, pripustil aj naštrbené vzťahy v koalícii.

Na snímke poslanec NR SR Boris Kollár (SME RODINA) počas 37. schôdze NR SR 21. novembra 2018 v Bratislave.

Most-Híd pred pár dňami v súvislosti s kauzou uviedol, že Danko by mal prijať osobné rozhodnutie. Za to si vyslúžila kritiku od SNS, ktorá za Dankom stojí. Predseda Béla Bugár priznal, že medzi jeho stranou a SNS je napätie, ale o predčasných voľbách podľa neho nemôže byť ani reč.Strana Smer-SD si Danka pri kauze rigoróznej práce zastala. Považuje koaličného partnera Danka za legitímneho predsedu národnej rady, ktorej zloženie vzišlo zo slobodných demokratických volieb.

Na snímke vľavo v pozadí predseda NR SR Andrej Danko (SNS) a vpravo podpredsedníčka parlamentu SR Lucia Ďuriš-Nicholsonová (SaS) počas 37. schôdze NR SR 21. novembra 2018 v Bratislave.

Danko minulý týždeň zopakoval, že svoju rigoróznu prácu robil s najlepším vedomím a svedomím. "V súlade s vtedy platnými právnymi predpismi a technickými možnosťami vtedajšej doby," doplnil. Danko verí, že stále žijeme v právnom štáte a že novinový článok či facebookový status nemôžu človeka bezdôvodne obviniť, odsúdiť a popraviť.