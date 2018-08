Video: Prievidzské letisko zmodernizujú za približne 3,1 milióna eur

Letisko Prievidza. Foto: codnes.sk Letisko Prievidza. Foto: codnes.sk

Prievidza 13. augusta - Letisko v Prievidzi prejde modernizáciou. V rámci nej na ňom pribudne spevnená asfaltová plocha i osvetlenie. Investícia vyjde Aeroklub Prievidza na približne 3,1 milióna eur. Informoval o tom v pondelok na letisku prezident aeroklubu František Zlocha.



"Vybudovanie tejto dráhy vytvorí komfort pre účastníkov letectva, ktorí chcú prísť na hornú Nitru. V prvom rade sa rozšíri turizmus, možnosť pre podnikateľov, rôzne firmy," uviedol ďalej Zlocha.



Po vybudovaní spevnenej dráhy túžil tamojší aeroklub podľa jeho prezidenta už dlho, pre potreby aeroklubu by však postačovala aj trávnatá plocha, modernizáciu letiska teda vidí ako príležitosť.



Spevnená plocha bude mať dĺžku približne kilometer, jej šírka bude 23 metrov. "Umožní pristávanie aj prúdových lietadiel. Nechceme to ale spraviť len pre súčasnú potrebu, chceme, aby to v budúcnosti bolo pripravené napríklad pre 40-miestne lietadlá, ktoré budú voziť pacientov do kúpeľov alebo turistov na hornú Nitru," načrtol Zlocha.



S projektom modernizácie začne dodávateľ tento týždeň, dokončiť ho má na začiatku budúceho roka. "Pôjde o výstavbu novej pristávacej dráhy, spĺňa všetky parametre, čo sa týka predpisov, z bezpečnostného hľadiska bude ešte priečne frézovaná. To znamená, že tu budú môcť pristávať aj lietadlá, ktoré nemajú spätný ťah. Toto bol jeden z hlavných parametrov, akú dráhu sem vôbec postaviť, lebo charakteristické parametre sú, čo je vôbec v areáli možné a aká je potreba. Takto sa to skĺbilo," priblížil Zoltán Farkaš zo spoločnosti Strabag.



Osvetlenie, ktoré bolo navrhnuté na pristávaciu dráhu, je podľa neho z posledného bezpečnostného levelu, pôjde pritom technologicky o LED osvetlenie, energetická náročnosť tak nebude vysoká. "Je to posledný štandard takýchto kratších spevnených dráh," podčiarkol.



Financie na modernizáciu letiska dostal prievidzský aeroklub od tamojšieho dodávateľa pre automobilový priemysel, spoločnosti Brose Prievidza, spol. s r.o. ako dar. "Pre región to znamená, že budeme mať bližšie spojenie s Viedňou. Pre nás to znamená, že môžeme efektívnejšie dopravovať našich ľudí z Nemecka a naspäť, pôjde prakticky o zamestnancov z vývoja, teda inžinierov. Tovar nebudeme prepravovať, keďže by to bolo finančne náročné," dodal generálny riaditeľ prievidzskej firmy Axel Mallener.



Letisko v Prievidzi má štatút medzinárodného letiska s nepravidelnou prevádzkou, ktorý zostane zachovaný. Nová spevnená plocha neobmedzí tamojšiu športovú činnosť, ktorá sa tam uskutočňuje, vrátane súťaží. Vlastníkom a prevádzkovateľom letiska zostáva naďalej Aeroklub Prievidza.