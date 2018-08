Rumunsko prekvapuje celú Európu

BUKUREŠŤ 26. augusta 2018 (WBN/PR) - Do rumunskej Bukurešti zavítajú na začiatku septembra delegáti a návštevníci z rôznych kútov sveta. Uskutoční sa tu Entertainment Arena Expo, ktoré okrem výstavy ponúkne aj semináre.Exhibition Center Romexpo v rumunskej Bukurešti sa začiatkom septembra stane dejiskom už dvanástej výstavy venovanej primárne oblasti kasína, tipovania a zábavného priemyslu. Entertainment Arena Expo, ako znie názov tejto udalosti, potrvá tri dni, od 3. – 5. septembra, privíta delegátov a hostí zo spoločností, ktoré sa zaoberajú výrobou a distribúciou kasínových hier, príslušenstva kasín, ale tiež zástupcovia spoločností, ktoré podnikajú v oblasti loterijných hier či športového tipovania.Pre hostí a delegátov Expa bude pripravený i bohatý vzdelávací program pozostávajúci z dvoch dní konferencií a seminárov. V druhý deň Expa, 4. septembra, sa uskutoční 90-minútový seminár týkajúci sa fenoménu Zodpovedného hrania. Nie je náhodné, že tento seminár otvára vzdelávací program rumunského Expa. Stalo sa už totiž tradíciou, že otváracou témou je seminárno-konferenčnej časti je téma z oblasti takzvaného social gamingu, teda niečoho, čo sa priamo dotýka hráčov a ich hráčskeho zážitku.Seminár bude vedený zástupcom spoločnosti Joc Responsabil, ktorá vyvinula jeden z najdôležitejších programov nad predchádzanie a boj so závislosťou na hraní. 90-minútový seminár bude spoluorganizovaný s prispením rumunskej National Gambling Office, ktorej prezident vystúpi na semináre z pozície spíkra. V rámci tohto eventu sa jeho účastníci oboznámia so spôsobmi, ako pristupovať ku hráčom, pričom pripravené sú aj praktické ukážky. Zabezpečený bude aj simultánny preklad.V posledný deň Expa sa uskutoční ešte aj dva a pol hodinová konferencia, v rámci ktorej sa jej účastníci dozvedia o novinkách, zmenách a aktualitách v rámci zábavného priemyslu. Aj tento event patrí už medzi stálice Expa a do programu sa vracia po piatykrát. V túto chvíľu je už potvrdených deväť rečníkov. Dá sa očakávať, že svojich ľudí budú mať medzi delegátmi aj na týchto seminároch všetky veľké spoločnosti vrátane i viacerých známych tuzemských brandov ako je napríklad Bohemia Casino Minuloročné Entertainment Arena Expo 2017 prilákalo do rumunskej metropoly celkovo 61 vystavovateľov a tisícky hostí. O tom, že je to vskutku celosvetová udalosť svedčí i fakt, že každý piaty návštevník nepochádzal z Rumunska a viacero hostí pricestovalo dokonca zo zámoria alebo Ázie. V porovnaní s minulým rokom výrazne narástol priestor pre vystavovateľov, ktorí budú môcť svoje produkty predstaviť návštevníkom na ploche viac než desaťtisíc metrov štvorcových. Pre návštevníkov je prichystaných až 2-tisíc parkovacích miest.V túto chvíľu poznáme už aj mená vystavovateľov a medzi nimi musíme vypichnúť veľké spoločnosti ako Casino Technology, EGT, IGT, Merkur Gaming, Novomatic, Scientific Games, Synot či aj v tuzemských končinách známu značku Kajot. V túto chvíľu je potvrdená účasť už 61 vystavovateľov, no vďaka väčšiemu priestoru to nemusí byť konečné číslo. Lákadlom pre vystavovateľov môžu byť aj pomerne nízke ceny za prenájom stánkov. Nie je vylúčené, že minuloročných 2.400 návštevníkov bude prekonaný.Entertainment Arena Expo bude ďalšou veľkou akciou, ktorú si nenechajú ujsť žiadne veľké spoločnosti. Na jednu stranu im rumunské Expo ponúka možnosť predstaviť svoje produkty konkurentom i návštevníkom a tiež oboznámiť sa s novinkami a zmenami v oblasti zábavného priemyslu. Taktiež bude Expo i možnosťou nadviazať nové partnerstvá a spojenectvá v snahe priniesť nové hry a produkty čo najširšiemu spektru hráčov.