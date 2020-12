Slovenský futbal sa o svoju budúcnosť báť nemusí

Nuž, a keď sa bavíme o Slovensku, predovšetkým o slovenskom športe, tak kritika je častá a neraz aj neoprávnená. Týka sa aj futbalu, pričom mnohí sa obávajú o budúcnosť nášho futbalu. My sa pozrieme na to, že neexistuje dôvod, prečo by sa nemal slovenský futbalový priaznivec na nasledujúce roky tešiť.

Kvalita, čo sa teda futbalu týka, na Slovensku je, a to aj napriek tomu, že najvyššia slovenská futbalová liga má od kvalitnej, bohužiaľ, ďaleko. Výbornú prácu robia s hráčmi predovšetkým v Žiline a v Dunajskej Strede, pričom hlavne Žilinčania posielajú do najvyššej súťaže, do reprezentácií a následne do TOP európskych líg pomerne veľa futbalistov. Veď produktmi žilinského futbalu sú napríklad aj Martin Dúbravka, ktorý aktuálne chytá v Newcastli United, Laci Bénes, aktuálne hráč nemeckej Borussie Monchengladbach či Róbert Boženík, zakončovateľ holandského Feyenoordu Rotterdam.

Veľa klubov na Slovensku taktiež posiela do ostrej akcie zatiaľ neskúsených hráčov, ktorí sa toho môžu veľa naučiť, ale často to nie je kvôli tomu, že by chceli prispieť k budúcnosti slovenského futbalu, ale kvôli tomu, že sa nenachádzajú v dobrej finančnej situácii. Tak či onak, hráčsky materiál na Slovensku je. A mnoho mien o sebe dáva vedieť aj vo svete. Niektorých sme už vyššie spomínali, shout out si určite zaslúžia aj ďalší. Napríklad Lukáš Haraslín podáva kvalitné výkony v talianskej Serii A v drese Sassuola, potom je tu talentovaný brankár Marek Rodák z Fulhamu FC a opomenúť nemôžeme samozrejme ani Milana Škriniara v Interi Miláno. Ten je tam jednou z hlavných hviezd.

Zaujímavú kariéru má aj Stanislav Lobotka, aktuálne hrá za SSC Neapol v Serie A, pričom tento klub je spolu s Inteorm, AC Miláno a Juventusom favoritom celej súťaže, a rovnako tak favoritom Európskej ligy. Neapol je silný, pričom fanúšikovia si už v priebehu rokov zvykli, že SSC dokáže vyhrávať aj v posledných minútach, či už góly dáva Insigne, Mertens alebo niekto iný. Neapol je atraktívny tím a v zápasoch proti Juventusu Turín, ktorý má kurzy v stávky naživo na výhru ligy na úrovni 2,75 až 4,33, pravidelne vyhrávať. Zápasy Juventusu a Neapola sú vždy veľkou ozdobou talianskej najvyššej súťaže. Rivalita je v tomto prípade samozrejmosťou.

Preto patrí medzi časté výbery ľudí a čo je dobré, Lobotka pravidelne hráva. Stanislav si vyskúšal aj pôsobenie v Celte Vigo či v Ajaxe Amsterdam. Slovensko má naozaj kvalitnú generáciu hráčov, ktorí hrajú v rôznych kútoch Európy, v tých známejších aj menej známych. Spomenúť môžeme ešte napríklad Ondreja Dudu z nemeckého Kolína či obrancu Niňaja z holandského Sittardu.

Ak sa teda niekto bál o budúcnosť slovenského futbalu, veríme, že tento text dopomohol k tomu, že sa báť naozaj nemusí. Veď taký Martin Dúbravka bol v Newcastli zvolený najlepším hráčom minulej sezóny. Slováci sú kvalitní, len musia dostať príležitosť. A keď ju dostanú, často sa jej chytia. Veď v minulosti hrali v skutočne TOP kluboch, napríklad legendárny Peter Dubovský si zahral aj v Reale Madrid či Miroslav Stoch obliekal dres Chelsea. Dôležité skôr bude to, aby slovenskí futbalisti dokázali hrať spoločne ako tím, aby dokázali ťahať za jeden koniec povrazu v reprezentačných zápasoch. Potom sa samozrejme dostaví úspech, na ktorý priaznivci futbalu v našej malej krajine netrpezlivo čakajú už niekoľko dlhých rokov.