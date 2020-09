Snažíte sa schudnúť? Vyskúšajte tieto tipy

Existuje však niekoľko osvedčených praktík, ktoré by vám pri chudnutí mohli pomôcť.

Ľudia si pri chudnutí často želajú znížiť svoju telesnú hmotnosť. Pri pravidelnom cvičení a diétach bývajú potom neraz prekvapení, že nestrácajú svoju váhu. Zabúdajú na jeden dôležitý fakt. Hustota svalu je o niečo väčšia než hustota tuku. To v praxi znamená, že liter svalovej hmoty váži 1,06 kg, zatiaľ čo rovnaký objem tuku 0,92 kg.

Preto ak spálite liter tuku a zároveň vám narastie liter svalov, na váhe priberiete. Rozdiel však bude vo vašom zovňajšku. Ako príklad si môžete pozrieť túto fotografiu. Je iné, keď veľkú časť telesnej hmotnosti tvoria svaly a nie tuk. Výsledok býva väčšinou taký, že sa konečne zmestíte do nohavíc a obľúbeného trička.

V prípade, že chudnete alebo sa chystáte chudnúť, číselný údaj na váhe by mal byť druhoradý. Zamerať by ste sa mali najmä na spaľovanie tukových zásob, pri zachovaní alebo rozšírení svalovej hmoty.

Ako chudnúť a zachovať si svalovú hmotu?

Pokiaľ začnete držať diétu alebo inak obmedzíte kalorický príjem, je dosť možné, že sa dotkne aj vašich svalov. A to samozrejme nechcete. Svaly okrem iného spotrebujú na svoju činnosť veľké množstvo energie. To v preklade znamená, že čím viac svalovej hmoty máte, tým viac môžete denne jesť bez toho, aby ste priberali. Ako však chudnúť a zároveň si zachovať svalovú hmotu?

Odpoveďou je silový tréning. Telo funguje ako dokonalý stroj a pri nedostatku energie začína odstavovať všetko nepotrebné. Svaly nielenže spotrebúvajú energiu, ale samé sa dajú na ňu rozložiť. Takto získanú energiu môže organizmus využiť na zásobenie iných, životne dôležitých častí.

Ak ale v období chudnutia zároveň cvičíte, dáte tým telu signál, že svaly potrebujete na “svoje prežitie”. Organizmus ich tak vyškrtne zo zoznamu nepotrebných a bude sa ich snažiť udržať v kondícii za každú cenu.

Tipy na chudnutie

Silový tréning síce pomôže udržať svalovú hmotu, no pre chudnutie je potrebné urobiť ešte niečo navyše. Predstavujeme preto niekoľko tipov, ktoré by vám mali pomôcť dosiahnuť ideálnu postavu.

Pravidelný osemhodinový spánok

Pravidelný osemhodinový spánok má vplyv aj na chudnutie. Americký profesor Matthew Walker píše vo svojej knihe Prečo spíme o tom, že pri nedostatku spánku konzumujeme o 300 kalórií viac, než pri plnohodnotnom spánku. Podľa kalorického odhadu tak priberie priemerný človek štyri až sedem kilogramov ročne.

Pri nedostatočnom spánku sa mení aj zloženie stravy. Kým vyspatá osoba si podvedome vyberá radšej zdravšie jedlá, človek trpiaci nedostatkom spánku si volí rôzne nezdravé pochutiny.

Zvýšený príjem pitnej vody

Pokiaľ chudnete, mali by ste zvýšiť príjem vody. Netýka sa to však iba leta. Väčšie objemy vody by ste mali prijímať celoročne. Životodarná tekutina zrýchľuje metabolizmus, no čo je hlavné, pomáha tiež zaháňať hlad. Tento fakt pozná každý, kto skúšal aspoň raz držať pôst. Veď nie nadarmo sa hovorí, že hlad je prezlečený smäd.

Káva, zelený čaj a zelená káva

Podobný účinok ako voda má aj káva a zelený čaj. Kofeín obsiahnutý v oboch nápojoch pomáha zrýchľovať metabolizmus o 3-11% a zároveň prispieva k spaľovaniu tukov až o 29%. Zelený čaj navyše obsahuje katechíny, ktoré v kombinácii s kofeínom ešte viac spaľujú tuky.

Čoraz viac sa dostávajú do popredia aj účinky zelenej kávy na chudnutie. Podľa viacerých štúdií dokáže extrakt zo zelených kávových zŕn pomôcť zbaviť sa nadbytočných kíl. Je to vďaka účinkom kyseliny chlorogénovej, ktorá pomáha znižovať množstvo vstrebaného tuku z potravy, zredukovať tuk ukladaný v pečeni a podporiť fungovanie tuky spaľujúceho hormónu adiponektínu.

Pravidelný pohyb

Vyššie sme hovorili o tom, že pri chudnutí je potrebné aj silovo cvičiť. Nejde však o jedinú pohybovú aktivitu, ktorú by ste mali vykonávať. K silovému tréningu je potrebné pridať aj kardio. Najlepšie sa hodí beh alebo jazda na bicykli. Obe aktivity môžete nahradiť napríklad každodennou rýchlou chôdzou počas aspoň 15 minút.

Pri sedavom zamestnaní by ste taktiež nemali zabúdať na pravidelný pohyb. Už po 30 minútach sedenia dochádza k výraznému zníženiu metabolizmu. Stačí však, že sa postavíte od stola a na niekoľko minút sa poprechádzate. Okrem zažívania sa vám poďakujú aj kríže a oči.

Správna výživa

Súčasťou chudnutia by mala byť aj správna výživa. Nemusíte sa síce trýzniť a odopierať si čokoládu či iné obľúbené maškrty, mali by však tvoriť len veľmi malú časť z jedálnička. V prípade, že chcete spaľovanie tukov o čosi zefektívniť, môžete vyskúšať tabletky na chudnutie. Tie urýchľujú spaľovanie tukov a zároveň potláčajú nadmernú chuť do jedla.

Jedlám z polotovarov či fastfoodu by ste sa mali vyvarovať úplne. Rovnako tak aj konzumácii alkoholu. Jesť by ste mali najmä výdatné, sýte a výživné jedlá. Ideálne sú napríklad uvarené zemiaky, tvaroh, vajíčka, ovsené vločky, mäso alebo strukoviny.

Pri chudnutí by ste nemali zabúdať hlavne na jednu dôležitú vec, ktorá sprevádza každú náročnú cestu vedúcu k úspechu. Tou je trpezlivosť. Žiadna veľká zmena totiž netrvá jeden deň a dôležité je vytrvať aj keď zo začiatku nebudú výsledky hneď viditeľné.