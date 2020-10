Súd v kauze šekov v hodnote 1488 eur: Spájať Kotlebu s nacizmom je nelogické, povedal Kupka v záverečnej reči

Kotleba sa ľuďom snažil pomáhať

12.10.2020 (Webnoviny.sk) - V pondelok pokračujú na pôde Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku záverečné reči v kauze šekov predsedu politickej strany Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko Mariana Kotlebu. Toho prokuratúra obžalovala z prečinu prejavu sympatií k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd.Na podujatí v roku 2017 totiž odovzdával symbolické šeky, ktoré podľa orgánov činných v trestnom konaní obsahovali extrémistickú symboliku. Záverečné reči by v pondelok mal predniesť samotný obžalovaný a posledný z jeho troch obhajcov. Možné je aj vynesenie rozsudku.Svoju záverečnú reč predniesol Kotlebov obhajca Peter Kupka, ktorý povedal, že nacizmus, fašizmus a neonacizmus sú orientované proti ľuďom so zdravotným postihnutím, zatiaľ čo Kotleba sa im snažil pomáhať. Spájať preto Kotlebu s nacizmom je nelogické. Obžalovaného v procese zastupujú traja advokáti, pričom Tomáš Rosina a Ondrej Mularčík záverečné reči predniesli v septembri.Kupka zároveň dnes pripomenul, že obžalovaný je predsedom parlamentnej politickej strany a tiež v minulosti šéfoval Banskobystrickému samosprávnemu kraju. Tam podľa obhajcu svojou činnosťou prispel k ušetreniu „miliónov eur“. Zároveň v rámci svojej reči odprezentoval stanovy ĽSNS, ktoré podľa neho vychádzajú z demokratických princípov.Po Kupkovi by mal svoju záverečnú reč predniesť aj obžalovaný. Dnes by mal byť, pravdepodobne, vynesený aj rozsudok.Na predchádzajúcom pojednávaní 21. septembra záverečné reči predniesli prokurátor a dvaja obhajcovia obžalovaného. Podľa prokurátora Tomáša Honza znalecké posudky, odborné vyjadrenia, ako aj výpovede svedkov dokazujú, že suma 1 488 eur, ktorú orgány činné v trestnom konaní považujú za „extrémistickú“, nebola na šekoch odovzdávaných Kotlebom na podujatí v roku 2017 náhodne.Honz zároveň zopakoval tvrdenie obžaloby, že číslo 14 v sume 1 488 predstavuje vetu: „We must secure the existence of our people and a future for white children“ (Musíme zabezpečiť existenciu našich ľudí a budúcnosť bielych detí), ktorej autorom je americký rasista David Lane.Veta má 14 slov a číslovka 14 sa používa ako neonacistický symbol často v kombinácii s číslom 88, ktoré v nacistickej symbolike odkazuje na nacistický pozdrav „Heil Hitler“, keďže písmeno H je ôsmym písmenom v abecede.Dokazovanie podľa Honza preukázalo neonacistický charakter strany ĽSNS, pričom, ako uviedol, pre neonacistov je charakteristické, že sa snažia maskovať.„Vysielajú ale signály, že sa svojej viere nespreneverili,“ povedal. Zároveň doplnil, že skutok, ktorého sa obžalovaný dopustil, je možné na základe vykonaného dokazovania kvalifikovať ako trestný čin založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd.Pôvodne sa v obžalobe uvádzal skutok prejavenia sympatie k takémuto hnutiu, za ktorý je nižšia trestná sadzba. Prokurátor preto obžalovanému navrhol trest v dolnej hranici trestnej sadzby, ktorá v tomto prípade predstavuje štyri až osem rokov väzenia.Obhajca Kotlebu, Tomáš Rosina v tejto súvislosti povedal, že prokuratúra účelovo rozdeľuje sumu 1 488 na 14 a 88. „Ide o účelné a manipulatívne zasahovanie do priebehu udalosti,“ povedal. Zároveň spochybnil nestrannosť predvolaných znalcov a historikov, ktorí k prípadu vypracovávali odborné vyjadrenia, predovšetkým autora knihy Fašizmus Jakuba Drábika.Žalovaný skutok sa podľa Rosinu nestal tak, ako je uvedené v obžalobe a aj keby sa stal, nie je trestným činom. Preto navrhol Mariana K. oslobodiť spod obžaloby. „Neboli preukázané sympatie k rasistickej a neonacistickej ideológii,” zdôraznil. Samotný obžalovaný by svoju záverečnú reč mal predniesť 12. októbra.Prípad sa týka podujatia, ktoré sa uskutočnilo v marci 2017 na Obchodnej akadémii v Banskej Bystrici. Obžalovaný vtedy odovzdal pred takmer 400 pozvanými hosťami trom zúčastneným rodinám finančný dar prostredníctvom symbolických šekov, ktoré boli vystavené na sumu 1 488 eur.V prípade, že by bol Marian K, ktorý je poslancom parlamentu, uznaný za vinného a podal by odvolanie, neprišiel by zatiaľ o mandát. Strata mandátu je totiž spojená až s právoplatným odsúdením.