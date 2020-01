Súd v kauze vraždy Kuciaka (5. deň): Vypovedali novinári, spomínali sa aj Kočnerove SMS-ky a telefonát (foto)

Kočnerove vyhrážky Kuciakovi

Bárdy vo svojej výpovedi okrem iného povedal, že v rámci redakcie bol Kuciak najzdatnejším redaktorom v oblasti ekonomickej kriminality, preto sa venoval kauzám Kočnera.

Zavraždený novinár sa podľa Bárdyho zameriaval napríklad na daňové kauzy alebo pranie špinavých peňazí, preto sa dostal ku kauzám ako golfový areál Báč, prevody nehnuteľností na Donovaloch alebo Technopol Services. Tie sú spojené s obžalovaným podnikateľom. „Vedel dohľadávať dôležité informácie vo verejných zdrojoch,“ zdôraznil Bárdy na margo Kuciaka.

Obžalovaný Tomáš Szabó, šéfredaktor portálu Aktuality.sk Peter Bárdy a redaktor portálu Aktuality.sk Ján Petrovič pred začiatkom hlavného pojednávania v kauze vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku. Pezinok, 20. január 2020. Foto: SITA/Branislav Bibel.

Motiváciou Kuciaka venovať sa aktivitám Kočnera bola podľa Bárdyho snaha očistiť spoločnosť. „On necítil ku Kočnerovi nenávisť, bral ho ako podnikateľa, ktorý nepodniká čestne,“ povedal s tým, že Kuciak s Kočnerom aj rôznymi spôsobmi komunikoval s cieľom získať jeho stanoviská k predmetným kauzám.

Práve po zaslaní otázok k jednej z káuz mu na jeseň 2017 Kočner telefonoval a vyhrážal sa, že bude „hľadať špinu“ na jemu blízke osoby a „Kuciak prestane písať“. Kuciak vtedy podal trestné oznámenie, bol však sklamaný prístupom orgánov činných trestnom konaní, ktoré vo veci nekonali.

Portál Aktuality.sk sa podľa Bárdyho venoval aktivitám Kočnera z dôvodu, že figuroval v rôznych kauzách. Svedok spomenul ako príklad kauzu Gamatex/Markíza a mafiánske zoznamy.

Pripomenul, že Kočner mal tiež kontakty na politikov skoro z celého politického spektra. Kuciak sa však podľa Bárdyho nevenoval výhradne Kočnerovi, riešil napríklad kauzy agrodotácií na východnom Slovensku alebo aktivity súkromnej bezpečnostnej služby Bonul.

SMS s odkazom na obchodný register

Vagovič pre súdom uviedol, že to, že štátne orgány nedokázali ochrániť novinára Kuciaka, je neuveriteľným zlyhaním. Zároveň pripomenul, že zavraždený sa v rámci svojej novinárskej činnosti venoval širokej škále tém, napríklad aktivitám Juraja Širokého, Jozefa Brhela, Miroslava Výboha, Vladimíra Poóra a exministrov Roberta Kaliňáka a Jána Počiatka. V roku 2017 však v rámci Kuciakovej práce dominoval obžalovaný Kočner. V danom období o ňom zverejnil 23 článkov.

Keď začal Kuciak písať o Kočnerovi bol podľa Vagoviča ich vzťah najskôr štandardný a obžalovaný podnikateľ zasielal odpovede novinárovi na jeho otázky slušným spôsobom. „Ten vzťah sa ale postupne vyhrocoval,“ uviedol Vagovič.

Zľava: Redaktori portálu Aktuality.sk Marek Vagovič a Dag Daniš počas prestávky hlavného pojednávania v kauze vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku. Pezinok, 20. január 2020. Foto: SITA/Branislav Bibel.

Ako príklad uviedol Kočnerovu tlačovú besedu z leta 2017, keď bol po položení otázok zo strany Kuciaka ohľadom jeho podnikateľských aktivít nervózny a klásť ďalšie otázky mu neumožnil. „Bol zaskočený, že kde to našiel a vyhrabal,“ povedal Vagovič.

Na jeseň mu Kuciak poslal otázku ohľadom predaja bytu v bratislavskom komplexe Bonaparte. Kočner mu odpovedal esemeskou „Do toho Vás h…o je“. Následne mu telefonoval s tým, že bude na jeho blízkych „hľadať špinu“ a „Kuciak prestane písať“.

Po tom, čo sa štátne orgány nezaoberali trestným oznámením pre tento telefonát, zvažovali Aktuality.sk poskytnúť Kuciakovi súkromnú ochranku. Ten ju však odmietol, keďže sa necítil ohrozený. Pri písaní knihy o zavraždenom novinárovi Vagovič zistil, že ešte na Vianoce 2017 poslal Kočner Kuciakovi esemesku. „Bol v nej odkaz na obchodný register a nejaké smajlíky,“ povedal.

Vagovič doplnil, že rok 2017 bol obdobím, keď sa aktivitami Kočnera začali zaoberať orgány činné v trestnom konaní a tlak na neho zosilnel aj vplyvom práce Kuciaka. „Jan Kuciak výrazne ohrozoval jeho beztrestnosť, ktorou si bol dovtedy istý,“ dodal Vagovič.

Trestné stíhanie aj strata majetku

Šéf reportérov portálu Aktuality.sk Ján Petrovič povedal, že motív zavraždiť novinára Kuciaka mal určite obžalovaný Kočner.

Podľa Petroviča iritovalo Kočnera, že nedokázal zastaviť schopnosti Kuciaka získavať informácie o jeho aktivitách z rôznych verejne dostupných zdrojov. Svedok tiež pripomenul, že zavraždený novinár sa nezaoberal len Kočnerom a keď o ňom písal, vždy mu dával priestor na stanovisko.

Pokiaľ ide o medializovaný telefonát Kuciakovi zo strany Kočnera na jeseň 2017, ten podľa Petroviča vybočoval zo všetkých štandardov komunikácie. Po následnom podaní trestného oznámenia zo strany Kuciaka si polícia a prokuratúra podľa svedka celú vec prehadzovali „hore dole“. „Kočnera vypočuli, až keď bol on (Kuciak, pozn. SITA) mŕtvy,“ povedal Petrovič.

To, že Kočner vnímal Kuciaka ako hrozbu, si myslí aj jeho ďalšia kolegyňa z portálu Aktuality.sk Annamária Dömeová. „Mohol mu spôsobiť trestné stíhanie aj stratu majetku,“ povedala.

Komentátor portálu Dag Daniš zase skonštatoval, že Kuciak bol jediný človek, ktorý dokázal odkryť aj Kočnerove zahraničné schránkové firmy, registrované napríklad na Malte. Tomu v tejto súvislosti nehrozil len trestnoprávny postih, ale aj prepadnutie majetku alebo stíhanie osôb s ním spojených.

Daniš zároveň vyslovil podozrenie, že Kočner mohol byť v 90-tych rokoch spolupracovníkom Slovenskej informačnej služby (SIS) pod vedením Ivana Lexu. „Požíval spravodajskú ochranu a bezpečnosť,“ povedal a dodal, že tieto skutočnosti vyplývajú z tvrdení Miroslava Kriaka, ktorý bol členom tímu zabezpečujúceho sledovanie novinárov. Kriak by mal vo veci vraždy Kuciaka vypovedať pred súdom v stredu.

Výpovede k prípadu vraždy Molnára

Utorňajšie výpovede troch ďalších svedkov sa týkali vraždy podnikateľa Petra Molnára ako aj vzťahov iných osôb s obžalovanou Zsuzsovou. Svedok Zsolt Meszáros, ktorý pracoval v Molnárovej firme zameranej na autobusovú dopravu za pomoci tlmočníčky z maďarčiny vypovedal, že v decembri 2016 ho kontaktovala sestra Molnára Silvia s tým, že jej brat nedvíha telefón.

Svedok sa následne išiel pozrieť do jeho domu v Kolárove a zistil, že dom má poškodené vchodové dvere. Následne bol vyzdvihnúť Molnárovu sestru a spoločne vstúpili do domu. On išiel do obývačky a Molnárova sestra do spálne. „Zrazu som počul taký výkrik. Išiel som sa pozrieť a tam ležal Peter na zemi,“ povedal a dodal, že sestra zavraždeného sa mu snažila pomôcť, už to však bolo zbytočné.

Svedok tiež vypovedal, že osobne pozná oboch obžalovaných z tohto skutku, teda Szabóa a Marčeka Podľa obžaloby dvojica predpokladala, že v dome podnikateľa nájdu sumu 70-tisíc eur. Preto do domu 16. decembra vnikli a Molnára zastrelili, spomenuté peniaze však nenašli.

Svedok Peter Kocszkás podľa vlastných slov poznal zavraždeného Molnára od detstva. Označil ho za bohatého človeka, tento fakt bol podľa neho o Molnárovi známy. „Bol to typ človeka, ktorý keď išiel na kávu, mal u seba tisíc eur,“ povedal svedok na margo Molnára. Ten si podľa neho „užíval život“ a príležitostne sa chodil zabávať aj s Tomášom Sz., ktorého poznal. Svedok si tiež podľa vlastných slov myslí, že práve obžalovaný Szabó stál za šírením fám, že Molnár bol zapletený v obchode s drogami, aby tak po vražde odpútal pozornosť od svojej osoby.

Svedka Maroša Vachnu, ktorý je majiteľom odevnej firmy, oslovila podľa jeho slov v polovici roku 2017 Zsuzsová s tým, že by chcela „spropagovať“ svoju dcéru. Za týmto účelom v pobočke spoločnosti v Bratislave nafotila jej dcéra sériu fotografií, na niekoľkých podujatiach predvádzala šaty z dielne danej spoločnosti. „Na to, aký má vek a ako vyzerá, tak má do budúcnosti nábeh, že by mohla byť profesionálnou modelkou,“ uviedol.

Obžalovaná mala podľa neho so svojou dcérou normálny vzťah. „Normálne na mňa pôsobili,“ povedal s tým, že pri príležitosti narodenín dcéry dala Zsuzsová vyrobiť aj bilbord s jej podobizňou, ktorý bol vystavený v Bratislave. Iné obchodné aktivity podľa Vachnu so Zsuzsovou nemali, komunikovali však spolu. „Bavili sme sa o všetkom možnom,“ uviedol.

Dodal, že mu obžalovaná spomínala, že krstným otcom jej dcéry je Kočner a spomínala tiež kauzu zmenky. Konkrétne tvrdila, že zmenky, pre ktorých údajné falšovanie bol Kočner v lete 2018 vzatý do väzby, sú pravé a Kočner má aj posudky, ktoré to dokazujú.

Pojednávanie v kauze vraždy Kuciaka a ďalších skutkov pokračuje na súde v Pezinku v stredu. Vypovedať by mali napríklad Miroslav Kriak a Štefan Mlynarčík, ktorí sa podieľali na sledovaní novinárov vrátane Jána Kuciaka. Súd takisto plánuje opätovne vypočúvať niektorých obžalovaných. Senát by mal tiež rozhodnúť, či pripustí ako dôkaz prepisy komunikácií z aplikácie Threema medzi niektorými obžalovanými.