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23. októbra 2026
Top foto dňa (23. október 2026): Trump za mrežami, gymnastka na MS, tankovanie lietadla, kontrola pre ebolu a opatrenia v Jordánsku
Tagy: Top foto dňa
Top foto dňa (23. október 2026): Trump za mrežami v Teheráne, gymnastka na MS, tankovanie lietadla, kontrola pre ebolu a opatrenia v Jordánsku. Fotogaléria k článku:
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23.10.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (23. október 2026): Trump za mrežami v Teheráne, gymnastka na MS, tankovanie lietadla, kontrola pre ebolu a opatrenia v Jordánsku.
Fotogaléria k článku: Top foto dňa (23. október 2026):
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (23. október 2026): Trump za mrežami, gymnastka na MS, tankovanie lietadla, kontrola pre ebolu a opatrenia v Jordánsku © SITA Všetky práva vyhradené.
Fotogaléria k článku: Top foto dňa (23. október 2026):
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (23. október 2026): Trump za mrežami, gymnastka na MS, tankovanie lietadla, kontrola pre ebolu a opatrenia v Jordánsku © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Top foto dňa
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