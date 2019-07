V Ostrave začal festival Colours of Ostrava

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Bratislava/Ostrava 18. júla (TASR) – Známa ostravská skupina Buty, ktorej lídrom je spevák, skladateľ aj gitarista Radek Pastrňák, otvorila vo štvrtok podvečer na hlavnom pódiu festival Colours of Ostrava, ktorého dejiskom bude do 20. júla industriálny areál Dolních Vítkovic.Štyri dni ponúkajú viac ako 350 programových bodov, koncertov, divadelných predstavení, filmov, workshopov, diskusií a výtvarných výstav. Program sa bude odvíjať na 24 otvorených aj krytých scénach. Na festivale už roky známe medzinárodné fórum Meltingpot uvedie 150 rečníkov z 24 krajín na desiatich tematických scénach.Hlavným lákadlom však bude hudba a atraktívni českí aj zahraniční interpreti. V zozname si fanúšikovia nájdu skupiny The Cure, Florence + The Machine, Rag'n'Bone Man, Years & Years, Rosalía, MO, ZAZ, Mogwai, Tom Walker, Mariza, John Butler Trio, Richie Hawtin Closer, Shaka Ponk, Xavier Rudd, Ólafur Arnalds, Lewis Capaldi, Calypso Rose či Kronos Quartet.Najväčším splneným snom tohtoročného festivalu je koncert legendárnych The Cure v sobotu 20. júla. "uviedla pre médiá riaditeľka festivalu Zlata Holušová.Hudobné zážitky ponúknu aj menšie scény. Na uzavretej scéne Cylinders Gong stage vystúpia napríklad svetovo uznávaní Kronos Quartet alebo džezové hviezdy Mathias Eick, Paolo Fresu Devil Quartet, vonku potom Cory Henry & The Funk Apostles a Sons of Kemet s dvoma bubeníkmi navyše vo verzii XL. Obrovské šapito Electronic stage roztancujú Étienne de Crécy, Enrico Sangiuliano, Nicola Cruz, TOKiMONSTA, David August a ďalší. Divokú Drive stage by MINI rozprúdia napríklad Cabruera z Brazílie, BCUC z Juhoafrickej republiky, speváčka Moonlight Benjamin z Haiti, írski The Eskies, americkí Red Baraat, Sam Kelly & The Lost Boys z Veľkej Británie či Winston McAnuff & Fixi z Francúzska a Jamajky.Široká ponuka čaká aj na návštevníkov českých a slovenských hudobníkov, od kapely Kryštof či Bena Cristovaa & The Glowsticks cez Buty, Dana Bártu & Illustratosphere, Burgr & Pjoni, Tolstoys po Prago Union, Muchu či Ventolin. Celkovo program ponúkne takmer 130 kapiel z 37 krajín, od Brazílie, Ekvádoru, Haiti či Jamajky, cez Estónsko, Dánsko, Írsko, Nórsko, Island, Izrael, Veľkú Britániu, Česko, Slovensko až po Japonsko, Austráliu, Nový Zéland a Kanadu.Colours of Ostrava je multižánrový medzinárodný hudobný festival, ktorý sa každoročne od roku 2002 koná v Ostrave, od roku 2012 v prostredí Dolních Vítkovic, bývalom areáli hút, baní a železiarní. Predchádzajúci 17. ročník ponúkol viac ako 450 programových bodov na 21 otvorených aj krytých scénách.