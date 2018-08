Vláda, povstalci a opozícia v Južnm Sudáne podpísali mierovú dohodu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Džuba 5. augusta (TASR) - Juhosudánska vláda, povstalecké skupiny a opozičné skupiny podpísali v nedeľu konečnú mierovú dohodu. Došlo k tomu po týždňoch rokovaní a rokoch násilia v tomto najmladšom štáte sveta.Juhosudánsky prezident Salva Kiir, vodca povstalcov Riek Machar a lídri opozičnej aliancie sa stretli v susednom Sudáne, kde dospeli k dohode o rozdelení moci. Pre agentúru DPA to potvrdil sudánsky minister zahraničných vecí Al-Dirdiri Mohamed.Na základe dohody bude zriadená dočasná vláda, pričom Machar sa stane viceprezidentom, uviedol Kiir. Vymenovaní budú aj štyria ďalší viceprezidenti so slabšími právomocami. Nová vláda bude mať 550 poslancov a 35 ministrov.dodal prezident. Otázky ekonomiky a ľudských práv budú predmetom ďalších rozhovorov, ktoré sa budú konať v Keni. Predchádzajúce rokovania zlyhali na neochote rešpektovať prímerie.Južný Sudán vpadol do občianskej vojny v roku 2013 po tom, ako Kiir obvinil Machara - jeho vtedajšieho viceprezidenta - zo zosnovania prevratu. Roky občianskej vojny si následne vyžiadali desaťtisíce mŕtvych a približne štyri milióny obyvateľov Južného Sudánu museli utiecť pred násilnosťami zo svojich domovov.Konflikt zanechal hospodárstvo tejto na ropu bohatej krajiny v troskách. Podľa OSN bude ešte v tomto roku potrebovať potravinovú pomoc sedem miliónov Juhosudáncov, čo je viac než polovica obyvateľstva krajiny.