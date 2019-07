Vo Varšave sa stretli Zuzana Čaputová a Andrzej Duda

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová a poľský prezident Andrzej Duda počas uvítacieho ceremoniálu na nádvorí Prezidentského paláca 15. júla 2019 vo Varšave. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Varšava/Bratislava 15. júla (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda privítal v pondelok predpoludním na nádvorí Prezidentského paláca vo Varšave najvyššiu predstaviteľku Slovenska, prezidentku Zuzanu Čaputovú.Prezidentku, ktorá pricestovala do Varšavy na jednodňovú nástupnú návštevu, privítali pred sídlom poľského prezidenta s vojenskými poctami.So svojím náprotivkom Dudom absolvuje Čaputová rozhovor, po ktorom majú v programe plenárne rokovanie delegácií pod vedením hláv oboch štátov. Stretnutie s Dudom ukončí spoločným slávnostným obedom za účasti predsedov oboch komôr parlamentu Marekom Kuchciňským a Stanislawom Karczewským a tlačovou konferenciou prezidentov.Čaputová návštevou Poľska uzatvára svoje nástupné turné po susedných partnerských krajinách Slovenska v skupine Vyšehradskej štvorky (V4).Prvá zahraničná cesta novozvolenej hlavy štátu smerovala do Českej republiky. V Prahe ju 20. júna prijal český náprotivok Miloš Zeman. Stretla sa tam i s predsedom Senátu Parlamentu Českej republiky Jaroslavom Kuberom a s predsedom Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Radkom Vondráčkom.Čaputová v Prahe vyzdvihla česko-slovenské vzťahy a vyjadrila pochopenie pre ", teda pre účastníkov protestov proti českému premiérovi Andrejovi Babišovi.Vo štvrtok 11. júla Čaputová v Budapešti rokovala s najvyššími predstaviteľmi Maďarska, prezidentom Jánosom Áderom a premiérom Viktorom Orbánom. Prezidentovi Áderovi podľa vlastných slov povedala,Prezidentka zároveň odmietla tvrdenie maďarských vládnych médií, že je údajnou agentkou amerického finančníka Georgea Sorosa.Čaputovej predchodca Andrej Kiska navštívil naposledy Poľsko pri svojej rozlúčke 15. mája.Slovenská prezidentka svoju prvú návštevu Poľska od nástupu do úradu zakončí v pondelok neskôr popoludní a odcestuje na Slovensko.