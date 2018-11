Komunálne voľby 2018: Volebné komisie pôjdu s prenosnými urnami do nemocnice i väzníc

Komunálne voľby 2018. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Komunálne voľby 2018. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Nitra 10. novembra (TASR) – Na dve desiatky miest pôjdu členovia volebných komisií v Nitre počas soboty s urnami, do ktorých môžu svoj hlas vhodiť voliči, ktorým ich zdravotný stav neumožňuje prísť priamo do volebnej miestnosti. Počet výjazdov sa môže v priebehu volieb ešte zvýšiť.Podľa vedúcej organizačného štábu na prípravu komunálnych volieb v Nitre Ivany Buranskej môžu občania aj v priebehu dňa volieb požiadať okrskovú komisiu o možnosť voliť do prenosnej urny. "Nahlásia svoje meno a adresu, na ktorú za nimi môžu s urnou prísť. Samozrejme, že musí byť splnená požiadavka, že ten človek má zdravotný problém, že nie je schopný dostaviť sa do volebnej miestnosti," vysvetlila Buranská.Najviac výjazdov budú mať členovia okrskových komisií v Nitre do zariadení sociálnych služieb (ZSS) pre seniorov. V mnohých z nich čakajú na prenosnú urnu aj desiatky ľudí. "Napríklad v ZSS Nitra je 110 voličov, v ZSS na Jánskeho ulici máme 73 ľudí. Jediná podmienka je, že títo ľudia musia mať trvalý pobyt buď priamo v tomto zariadení, alebo v tom okrsku, kde sa ZSS, v ktorom budú voliť, nachádza. To je podmienka, ktorá musí byť dodržaná," uviedla Buranská.Ako vysvetlila, členovia okrskových komisií sa zasa musia prispôsobiť požiadavkám ZSS. "Ide hlavne o to, aby sme dodržali príslušnú hodinu, pretože predsa len sú to starí ľudia, ktorí majú svoj režim. Zhromaždia sa v nejakom väčšom priestore, kde voľba do urny prebehne tak ako v bežnej volebnej miestnosti. Musia byť, samozrejme, dodržané všetky podmienky, ktoré zákon ukladá. Potom sú členovia okrskových komisií sprevádzaní pracovníkom zariadenia a idú s urnou po izbách, aby mohli voliť aj ležiaci klienti ZSS," povedala Buranská.Požiadavku na volebnú urnu eviduje volebná komisia aj z fakultnej nemocnice, kde chcú voliť štyria ľudia. "Opäť však musia splniť podmienku, že musia mať pobyt tam, kde je aj nemocnica, teda v Starom meste. Pôjde sa aj do väznice, kde máme požiadavku na Cintorínskej ulici a takisto aj vo väznici na Vašinovej ulici. Takže ideme s volebnými urnami všade tam, kde nás o to požiadali," dodala Buranská.