Vstup do centra Bojníc by mohla opäť pripomínať hradobná brána

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Alexandra Mošková Foto: TASR/Alexandra Mošková

Bojnice 14. júla (TASR) - Vstup do centra Bojníc na Sládkovičovej ulici by mala opäť pripomínať hradobná brána. Náznak pôvodnej historickej Hornej alebo Prievidzskej brány, ktorú dávnejšie zrútili pre výstavbu, chce vybudovať občianske združenie Naše Bojnice.povedal Ľuboš Babarík zo združenia.Niekdajšiu severnú bránu už podľa neho nič nepripomína, sú tam ruiny a cesta, občianske združenie má preto záujem vytvoriť novú umeleckú dominantu Bojníc.priblížil.Návrhy architektov by mala podľa zámeru združenia posudzovať odborná komisia, ktorá vyberie ten najvhodnejší. Následne dostane víťaz súťaže zákazku na vypracovanie projektu a potom by združenie začalo s verejnými zbierkami na financovanie zámeru. Nevylúčilo, že sa pokúsi aj o získanie fondov.Naše Bojnice sa v súvislosti so svojím zámerom obrátili i na mesto, ktoré žiadajú o dotáciu vo výške 4000 eur na odmeny pre architektov v súťaži.ozrejmil ďalej Babarík.Mesto už v minulom období zabezpečilo čiastočnú rekonštrukciu Južnej veže alebo Dolnej brány, ktorá sa nachádza v blízkosti hotela. Južná veža je jednou z dvoch brán mestského opevnenia, ktoré bolo postavené zhruba v polovici 17. storočia. Iniciátorom tejto stavby bol niekdajší vlastník bojnického panstva Pavol Pálffy. Druhá z brán, Horná alebo Prievidzská, sa nachádzala v severozápadnej časti opevnenia a zanikla v dôsledku výstavby.