Zákon o hazarde sa opäť mení

Jej kritici hovoria, že ide o pokus úplný zákaz hazardného odvetvia a kasín na území Slovenskej republiky. Najmú Asociácia zábavy a hier tvrdí, že toto sprísnenie zákona bude mať fatálne následky na túto branžu. Je tomu skutočne tak?

Počas posledných rokov bolo niekoľko pokusov na zákaz hazardných hier. Intenzita a snaha o reguláciu tohto odvetvia sa stupňovala a niekoľko noviel zákonov postupne prešlo schválením v NR SR. Zákon naposledy upravili v roku 2018, a tento rok prišla ďalšia novela. Je to len logický dôsledok snahy mnohých ľudí o to, aby hazard bol prístupný čo najmenšiemu možnému publiku. Naproti uvoľňovaniu pravidiel pre hazardné herne a online kasína po celom svete sa Slovensko stavia do opozície a snaží sa zabrániť rozkvetu tohto priemyslu.

Školy a herne musia byť čo najďalej od seba

Ako prvú vec v pred nedávnom schválenej legislatíve je zmena povolenej vzdialenosti medzi školami a herňami. Je zakázané umiestniť herňu vo vzdialenosti menšej ako 500 metrov od akejkoľvek školy. Nejedná sa teda len o materské a základné školy, ale aj o gymnázia či rôzne odborné učilištia. Okrem škôl sem patria aj zariadenia sociálnych služieb, prípadne zariadenia, kde sa ľudia liečia z rôznych závislostí a ubytovne. Tento zákaz pre hazard však platí len ak je obcou vydané všeobecne záväzné nariadenie. A to už neplatí len na pochôdzkovú vzdialenosť, ale aj vzdialenosť vzdušnou čiarou.

Ako ďalšia zmena bola upravená aj možnosť hráčov registrovaných v registri vylúčených osôb podávať športové stávky. Zmenou legislatívy takýto hráči už nebudú môcť tipovať výsledky zápasov v kamenných predajniach, alebo na stávkových termináloch. Týka sa to napríklad aj stávkovej kancelárie Doxxbet. O iných stávkových možnostiach a online hazarde si povieme viac v ďalšom článku.

Kontrolóri a obce budú mať väčšiu moc

Okrem toho, že budú obmedzené možnosti stávkujúcich a prevádzkovateľov priniesla novela zákona aj viac právomocí pre obce a kontrolórov pri regulácii hazardných hier. Už nebude nutné spisovať petície a získavať desiatky percent hlasov. Obec bude môcť odsúhlasiť zákaz hazardu aj bez predošlej petície jej občanov. Práve táto podmienka totiž hrala do kariet spoločnostiam, ktorých zisk plynul z prenajímania hazardných hracích automatov, prevádzkovania herní alebo kasín. Bolo veľmi často problematické namotivovať a zozbierať dostatočné množstvo hlasov v petícií. Pre okresy mimo Bratislavy bolo totiž potrebné, aby sa zozbieralo 30% hlasov. V samotnej Bratislave bola táto podmienka nižšia, a to 15%, ale vzhľadom na počet obyvateľov to bolo takmer nemožné.

Úrad pre reguláciu hazardných hier bude mať taktiež väčšie kompetencie a bude môcť odobrať hracie stroje, známe ako kvízomaty z daného podniku. Okrem toho bude môcť aj úplne uzavrieť herňu alebo kasíno, ak sa naskytne podozrenie, že tieto podniky nie sú prevádzkované podľa platných legislatív a zákonov. Aj odvolávanie členov, prípadne predsedu tohto úradu už bude ľahšie a tak by sa malo zabrániť prípadnej skorumpovanosti jej členov. Novela zákona vstúpila do platnosti 1. novembra 2020.

Znamená to koniec hazardu na Slovensku?

Kým odporcovia hazardných hier sú spokojní, Asociácia zábavy a hier, ktorá zastrešuje všetky prevádzky hazardných hier na Slovensku má na to úplne iný názor. Podľa tejto asociácie je totiž táto novela posledným kameňom do rakvy pre hazardné hry a akékoľvek iné gamblerstvo na Slovensku. Obmedzenie, že v okolí 500 metrov od škôl a výchovných zariadení sa nemôže vyskytovať prevádzka kamennej herne alebo iného podniku, je doslova likvidačné. Namiesto toho, aby sa prijala novela zákona na celoplošný zákaz hazardu, sa takýmto spôsobom má zamedziť vzniku herní, aj keď na prvý pohľad stále zostávajú legálne. Okrem toho štát, v mene obcí, bude môcť výrazným spôsobom zasahovať do chodu súkromných spoločností a prevádzok. O tomto sa však dočítate v inom článku na tejto webstránke.

Tento zákon je na druhej strane aj dvojsečnou zbraňou. Tým, že sa výrazne obmedzí prevádzkovanie herní a ich množstvo, bude v pokladniciach miest a obcí určite chýbať aj príjem, ktorý tieto získavali z hazardných hier.

Okrem toho, že sa zníži rozpočet pre obce však môže narásť aj riziko zvýšenej tvorby nelegálnych herní. Gambleri sa už nebudú dať tak dobre monitorovať, pretože tento čierny trh bude len veľmi ťažko kontrolovateľný.

Budú online kasína alternatívou pre kamenné herne?

Ako už boli vyššie spomenuté nelegálne cesty, ako sa dostať k hazardu, existuje aj jedna schodná a plne legálna cesta, ako uspokojiť obidve strany. Pomôcť tu môže výrazná podpora pre rozvoj hazardu online, akým je napríklad online casino. Len nedávno, v januári 2020 boli spustené prvé online kasína na Slovensku. Tieto sú plne licencované a kontrolované slovenským Úradom pre reguláciu hazardných hier. Štát týmto spôsobom získa späť financie z daní a môže uvaliť poplatky za licencie. Sledujte túto stránku a prečítajte si články zaoberajúce sa touto tematikou.