“Táraniny” opozičných poslankýň nepatria do parlamentu, tvrdí detská ombudsmanka Tomanová

Kontroly detských domovov

Dieťaťu treba poskytnúť pocit bezpečia

BRATISLAVA 19. júna (WebNoviny.sk) - Babské táraniny a prikrášľovanie opozičných poslankýň NR SR Natálie Blahovej (SaS), Lucie Ďuriš Nicholsonovej (SaS) Anny Verešovej (OĽaNO-NOVA) a Eriky Jurinovej (OĽaNO-NOVA) by nemali byť v právnom štáte riešením problému."Ich vystúpenia nepatria do tohto parlamentu," povedala to v záverečnom slove po rozprave k výročnej správe o činnosti komisára pre deti detská ombudsmanka Viera Tomanová."Vaša neznalosť a klebety nemôžu byť nadradené právnym predpisom," povedala Tomanová a pripomenula, že Blahová sa uchádzala o post komisára pre deti. "Ale deti Vám boli dobré len na to, aby ste mali publicitu," uviedla.Tomanová uviedla, že komisár má obmedzené kompetencie a práve chudoba detí ako ani prevencia násilia páchaného na deťoch nepatria do kompetencií úradu. V takýchto prípadoch sa preto obracia na príslušné orgány, ktoré sa môžu problematikou zaoberať a im pomáha hľadať správne riešenia.Tomanová sa podľa jej slov venuje prípadom aj ťažko zdravotne postihnutých detí, ako aj úprave vzťahov rodičov a ich detí. Prípady rómskych maloletých rieši spoločne so splnomocnencom mo Ábelom Ravaszom.I napriek obmedzeným právomociam Tomanová pomáha aj nad rámec možností úradu komisára pre deti."Prípadov pomoci v hmotnej núdzi bolo viac. Pomáhame aj nad rámec kompetencií a nepovažujeme za dôležité to v správe uvádzať," uviedla s tým, že v každej časti výročnej správy vymenúva aj odporúčania, ako konkrétnu problematiku riešiť.Tomanová v rokovacej sále vyhlásila, že sa aktívne venuje aj resocializačným centrám a hovorí s deťmi z týchto centier. "Z každého rozhovoru je aj obrazovo-zvukový záznam a na základe toho sme navrhovali množstvo opatrení a tie riešilo ministerstvo práce," dodala v spojitosti s resocializačným centrom Čistý deň.Podľa nej na Slovensku máme kontrolné mechanizmy, ktoré jednoznačne kontrolujú detské domovy a aj detský domov jej dcéry Petronely Tomanovej. "Ja len monitorujem spolu s mojimi kolegami dodržiavanie detských práv. Žiadny podnet vo veci detského domova Peto mne ako komisárke doručený nebol, napriek tomu sme sa obrátili na ústredie práce a požiadali sme ústredie práce, aby vykonali kontrolu," uviedla.Detská komisárka Viera Tomanová vo svojej prvej výročnej správe za rok 2016 uvádza informácie o praxi v resocializačných centrách pre mládež, ktoré umožňujú chovancom fajčenie ako odmenu, alebo zákazom fajčenia chovancov trestajú.Ombudsmanka upozornila, že hoci je v zákone zákaz používania alkoholu, nikde nie je zakázané, aby v resocializačných zariadeniach pre mládež nemohli chovanci fajčiť. Vo výročnej správe o stave detí v osadách nie je ani písmeno. Rovnako tam chýba informácia o témach, ktorým sa chce ďalej venovať.Dokument neprináša ani návrhy na zlepšenie legislatívy, ktoré by ochránili práva detí. Jej úrad s desiatimi zamestnancami hospodáril minulý rok so sumou 318 046 eur, väčšina peňazí išla na mzdy. Tomanová dostala vlani 934 podaní. V jej pôsobnosti bolo z nich celkovo 328, v 45 prípadoch využila komisárka právomoc zúčastniť sa na konaní pred súdmi.V správe sa tiež konštatuje, že dieťaťu treba poskytnúť pocit bezpečia. "Starostlivosť a výchova dieťaťa si vyžaduje zvýšenú pozornosť celej spoločnosti, všetkých organizačných zložiek štátu, a to tak zo strany moci zákonodarnej, výkonnej i súdnej," uviedla Tomanová v správe.