“wee” cashback systém žiari, najmä v Nemecku, Poľsku, na Slovensku a v Slovinsku

Nový „wee“ cashback systém (www.wee.com) s weeCard a weeApp ako nástrojami elektronického obchodovania sa dostal do trvalo udržateľného štartu.

V rámci svojej hlavnej stratégie investovala firma weeConomy AG, popredný švajčiarsky špecialista na mobilné technológie, v posledných mesiacoch v rámci akčných dní "wee" viac ako 5 miliónov Eur do ďalšieho rozvoja svojej maloobchodnej platformy.

"Wee" je doteraz jediným celosvetovo fungujúcim cashback systémom (systém vrátenia peňazí z nákupov), ktorý odpočíta zľavy z online nakupovania aj vtedy, keď ľudia nakupujú v maloobchodných predajniach. A to je pre dynamiku maloobchodu, ktorý na mnohých miestach Európy, Ázie a Karibiku, trpí, dlho očakávaný pozitívny impulz.

"Robíme naozaj veľké pokroky," hovorí Cengiz Ehliz (47), globálny podnikateľ s tureckými koreňmi z Horného Bavorska, zakladateľ a vizionár projektu "wee". Od jari minulého roka, kedy projekt "wee" vstúpil na trh, rastú všetky merateľné parametre a navyše sa nám podarilo dosiahnuť významný pokrok aj v našom srdcovom projekte, ktorým je bezhotovostné weeArena. Na rok 2018 firma prijala aj ďalšie opatrenia na kapitálovom trhu, ktorá by nám mala pomôcť ešte viac preniknúť na trh.

Ako hovorí pán Ehliz, zatiaľ nie sú na obzore žiadne rozumné alternatívy k službe "wee": "Ako by nejaký maloobchodník mohol zahodiť príležitosť na zvýšenie obratu? Služba, ktorá do jeho obchodu stále privádza nových zákazníkov a pomáha im udržať si existujúcich zákazníkov, vďaka globálnej vizibilitě v našej aplikácii weeApp? Prečo by mali mať vlastné e-shopové riešenie, keď im ho prakticky zadarmo ponúkneme? A prečo by si zákazníci mali nechať utiecť možnosť skutočne ušetriť pri nákupoch? "

Predpovede spoločnosti weeConomy AG naznačujú, že priemerná stredoeurópska domácnosť dokáže pravidelným používaním aplikácie "wee" ušetriť dobre 10% svojich nákladov a zlepšiť si tak kvalitu života.

Poľsko nastavuje nové štandardy v účinnosti, kvalite i kvantite

Vstup služby "wee" na tento trh zatiaľ priniesol najlepšie výsledky z celej východnej Európy. Waldemar Manhart (57), riaditeľ partnerskej firmy MPM, Mobile Payment Marketing Group, ktorý je zodpovedný za poľský trh s viac ako 30 miliónmi potenciálnych zákazníkov, pripravil stratégiu ako s maximálnou úspešnosťou osloviť maloobchodných predajcov a zapojiť ich do služby "wee". Vytvoril tu špičkové telefonické centrum v rámci globálneho pilotného projektu. Tento neúnavný nemecky hovoriaci Polák, hovorí: "Naši vyškolení špecialisti pracujú rýchlo a efektívne. Počas 10 minútového telefonického hovoru každý náš zástupca vysvetlí potenciálnym partnerom výhody služby "wee". Naše telefónne centrum tak získava viac ako 100 nových registrácií každý deň.

Poľský tím predpokladá, že do konca roka bude služby "wee" akceptovať na 25-tisíc predajných miest. Len v samotnej Varšave môžu zákazníci prostredníctvom karty weeCard a aplikácie weeApp nakupovať v 1 200 obchodoch. Podľa realistického plánu bude do konca roka aktívne službu "wee" na vrátenie peňazí z nákupov využívať 2 milióny Poliakov.

A rovnako ako v ostatných krajinách, stojí za týmto úspechom hlavne akčné dni "wee". Napríklad v Poznani sa do služby zapojilo 80 predajcov v priebehu štart-up fázy. A za jeden víkend títo obchodníci vydali svojim zákazníkom 10 tisíc kariet weeCards s kreditom 5 Eur, v celkovej hodnote 50 tisíc Eur, čo im prináša ďalší rast tržieb a súčasne zvyšuje motiváciu pre zapojenie ďalších obchodníkov v Poznani.

Slovinsko je teraz jednotkou v oblasti prieniku na trh

Valerija Ornik (46) hovorí, že malá veľkosť slovinského trhu je súčasne prekliatie i požehnanie: "Naša obchodná a mediálna infraštruktúra je jednoduchá. Keď robíme našu prácu dobre, rýchlo sa tieto informácie dostanú k ďalším ľuďom. Ale rovnako to funguje aj v opačnom prípade. Takže nemôžeme robiť žiadne chyby. "

Problémy so softvérom, ktoré sú už teraz vyriešené, pôvodne spôsobovali problémy na slovinskom trhu. Pani Ornik je hrdá na to, že slovinský koncept je postavený na pilieroch troch veľkých miest, Ľubľany, Mariboru a Celje.

"Rovnako ako v Poľsku sme využili silu telefónnych centier s osobnými aktivitami našich tímov priamo v teréne. V nasledujúcich dvoch rokoch očakávame, že túto službu v Slovinsku bude ponúkať 25 tisíc obchodníkov. "

Cieľom pani Ornik je službu "wee" rozšíriť do celého Slovinska. Ornik tiež pracuje pre službu "wee" v Chorvátsku, spolu s Ivanom Bezjak (55).

Cieľom je zapojiť do konca roka 2019 v Chorvátsku do cashback systému švajčiarskej spoločnosť weeConomy AG 50 tisíc obchodníkov.

"wee" magnetizuje maloobchod na Slovensku

Miroslav Schmidt (51) a Ica Schmidt (50) sa úspešne starajú o "wee" trhy na Slovensku a v Českej republike. Počiatočné zameranie je na Slovensko, najmä na mesta Žilina, Topoľčany a Banská Bystrica. "Zistili sme, že na rozdiel od Českej republiky, sa nám dobre darí v malom priestore," vysvetľuje rezolútne Slovák Schmidt. "Dvere pre obchodníkov sú otvorené. V súčasnej dobe sa do služby "wee" zapojilo 500 obchodníkov a viac ako 40 tisíc spotrebiteľov. A niektorí z týchto obchodníkov sú veľmi šťastní, pretože im služba "wee" každý mesiac prináša až 26 tisíc transakcií.

Pre Ehliza sa jeho vízia už stala realitou

"Tvrdenie, že hotovosť je kráľ je dnes zastaraný romantický koncept," zdôrazňuje Ehliz, vizionár v oblasti mobilných platieb. "Mojím želaním je, aby ľudia na celom svete používali len jednu kartu - našu weeCard. Alebo môžu ľudia nakupovať a platiť za tovar prostredníctvom našej aplikácie weeApp na svojich inteligentných telefónoch. "

V každom prípade počas miestneho akčného dňa získalo najmenej 50 predajcov z oblasti pekární, módnych butikov, stravovacích prevádzok, hotelov, kín, apod. skvelé výhody, v podobe určitého množstva vernostných kariet od firmy weeConomy AG, ktoré môžu odovzdať svojim zákazníkom. Každá z týchto vernostných kariet je nabitá čiastkou 5.00 Eur. Túto čiastku je možné využiť u predajcov označených logom partnerov služby "wee". Výhody tejto predplatené karty môžu využiť aj tí, ktorí neznáša nakupovanie, pretože si túto sumu môžu ľahko previesť na svoj vlastný bankový účet.

Vďaka akčnému dňu wee získa každé mesto alebo región ďalšie nákupné stimuly pre maloobchodníkov v hodnote až 50 tisíc Euro. Pre Európu ako celok bolo na tento účel uvoľnených 5 miliónov Euro.

Nemecko a predstavenie projektu weeArena

Globálny pilotný projekt weeArena v súčasnosti oslavuje svoju premiéru v bavorskom meste Bad Tölz.

"Dohodli sme sa na hlavnom sponzorskom balíku s regionálnym športovým klubom, EC Bad Tölz, ktorý nanovo postúpil do druhej nemeckej hokejovej ligy. Našou podmienkou bolo získanie práva na premenovanie zimného štadióna a chceli by sme postupne weeArenu premeniť na miesto, kde sa nebude platiť v hotovosti. Súčasne tu testujeme spoluprácu elektronických obchodov s regionálnymi predajcami a ich integráciu do weeAreny, ktorá je pre nás hlavným miestom pre mobilné platby."

Ehliz pokračuje: "Radi by sme v nasledujúcich 5 rokoch v Európe otvorili 25 wee arén, ktoré sa stanú hlavným regionálnym prostriedkom pre prenikanie na trh s využitím našej globálnej siete.”