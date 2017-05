20 rokov po kultovom Piatom elemente prichádza Luc Besson s novým sci-fi

Film vznikol podľa celosvetovo známeho komiksu Pierra Christina a Jean-Clauda Mézièresa.



Bratislava, 25.5.2017 ( WBN/PR ) - Komiksový seriál, ktorý vytvorili Pierre Christin a Jean-Claude Mézières vyšiel po prvýkrát v časopise Pilote v roku 1967. Východiskom komiksu je galaktické impérium, ktoré v 28. storočí chráni všetok čas a priestor. Dve hlavné postavy, Valerian a Laureline sú vesmírni agenti, ktorí cestujú časom a spoločne bránia vesmír. Stretávajú sa s mnohými mimozemskými národmi a čelia nebezpečenstvám. Seriál Valerian vychádzal 43 rokov a v celku je zviazaný do 21 zväzkov. Budúci rok oslávi 50. výročie, v júli 2017 príde do kín ako celovečerný film.



Valerian a mesto tisícich planét má medzinárodné hviezdne obsadenie. Diváci uvidia Dana DeHaana, Caru Delevingne, Clive Owena, Rihannu, Ethana Hawka či Krisa Wua a Johna Goodmana.



Dobrodružstvo plné predstavivosti a akčných scén zavedie divákov do najzvláštnejšieho vesmíru, aký bol kedy stvorený.

Je rok 2740, Valerian (Dane DeHaan) a Laureline (Cara Delevingne) sú zvláštnymi agentmi, ktorých vláda poverila úlohou udržiavať vo vesmíre poriadok. Ich veliteľ (Clive Owen) ich vyšle na misiu do dych berúceho intergalaktického mesta Alpha, ktoré je stále sa rozrastajúcou metropolou zloženou z tisícok rôznych národov zo všetkých kútov galaxie. Na toto skvostné historické mesto útočí neznámy nepriateľ. Valerian a Laureline vedú boj s časom aby našli zdroj zla a zastavili ho skôr, ako zničí celý vesmír.

Alpha je obrovská vesmírna stanica, ktorá sa postupne premenila na rozpínajúce sa a oslňujúce mesto prepojených svetov. Pred mnohými storočiami obiehala Alpha okolo Zeme, dnes je ale stredom medzigalaktickej diplomacie a zároveň domovom tisícok rôznych mimozemských druhov z celého vesmíru. Všetci sa sem sťahovali roky, pretože chceli zjednotiť svoje schopnosti, technológie a zdroje, aby sa zlepšil spoločný osud ich všetkých. Alpha rastie už od roku 1985, v súčasnosti má priemer 36 kilometrov a takmer 20 miliónov obyvateľov, medzi nimi 3236 druhov, ktoré hovoria viac ako 5000 jazykmi.



V roku 1997 obsahoval Bessonov Piaty element 180 záberov s vizuálnymi efektami. Jeho nový film, Valerian a mesto tisícich planét ich má 2734.



Magic Box Slovakia uvedie film do kín 20.7.2017 so slovenským dabingom v 2D a 3D verzii.









