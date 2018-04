A. Danko: Avizovaný sociálny balíček je úspora z hospodárenia

Na snímke predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS). Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 22. apríla (TASR) - Avizovaný sociálny balíček je úspora z hospodárenia. Nebude rozdávaný bez opatrení, ale ľudia musia cítiť, že štát dobre hospodári. Uviedol to v diskusnej relácii "V politike" televízie TA3 predseda Národnej rady (NR) SR a SNS Andrej Danko.podčiarkol šéf slovenského parlamentu. Suma 600 miliónov eur z avizovaného sociálneho balíčka teda podľa neho nie je "rozdávaním peňazí".Prioritou SNS v pripravovanom sociálnom balíčku je 10-% DPH na ubytovanie alebo na služby v cestovnom ruchu. Ďalším opatrením bude cestovný šek, aby zamestnanec mohol ísť na dovolenku na Slovensku.povedal.poznamenal predseda SNS. Štát podľa neho potrebuje aj novú investíciu do digitalizácie.doplnil.zdôraznil.Slovensko podľa Danka zanedbalo investície v štáte.dodal predseda NR SR.Upozornil zároveň, že problémom v koalícii po vymenovaní novej vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD) je to, že premiér nie je predsedom koaličnej strany.podčiarkol šéf SNS. Skutočnosť, že predseda strany Smer-SD a premiér nie je jedna osoba, podľa Danka napríklad spôsobuje, že vzniká iný mechanizmus prípravy a tvorby zákonov či vytvárania zahranično-politických stanovísk.