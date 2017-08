A.DANKO: Dnes o desiatej profesor Plavčan oznámi svoju abdikáciu

Dnes o desiatej profesor Peter Plavčan oznámi svoju abdikáciu. Na dnešnej tlačovej konferencii to povedal predseda SNS Andrej Danko. "Požiadal som ministra Plavčana, aby sám odkomunikoval túto udalosť ako človek, ktorý celý život dal školstvu," povedal Danko, podľa ktorého si Plavčan nezaslúži, aby bol uštvaný.





"Mám za sebou aj privátny rozhovor s profesorom Plavčanom. Profesorom, nie kaderníkom," povedal predseda SNS s tým, že Plavčana považuje za odborníka, ktorý dostal jeho dôveru. Slovenská národná strana podľa neho popiera akúkoľvek korupciu, ktorá by sa jej týkala. Ak by sa akákoľvek dokázala, je, podľa vlastných slov vždy pripravený konať.







"V plnej miere beriem na vedomie vyjadrenie predsedu vlády, ale už včera sme sa bavili o systémových zmenách. To, že sa má meniť Koaličná zmluva neznamená, že vláda padla," dodal s tým, že prebehlo viacero privátnych rokovaní, na ktorých sa hovorilo o rekonštrukcii Koaličnej zmluvy. Zároveň povedal, že on sám navrhoval širšie zmeny vo vláde, ako len výmenu ministra školstva.



"Budem štyri dni preč a tieto štyri dni budem rozmýšľať, ako ďalej v tejto koalícii. Mám právo so SNS napĺňať volebný program, kvôli ktorému som dostal dôveru. Želal by som si, aby sa do koalícia vrátila dôvera a skončilo vzájomné atakovanie," povedal Danko s tým, že očakáva koniec praxe, kedy sa k práci koaličných partnerov vyjadrujú ministri z iných rezortov. O situácii chce rokovať so širším predsedníctvom SNS, aj s koaličnými partnermi.



"Oznámil som dnes vedeniu SNS, že budem zvažovať, ako a či vôbec ďalej v politike," uviedol Danko.



Avizoval, že si chce v SNS vydiskutovať, akým spôsobom pokračovať v koalícii, a chce si tiež s chladnou hlavou sadnúť s predsedami Smeru-SD a Mostu-Híd Robertom Ficom a Bélom Bugárom. Danko tiež zdôraznil, že vypovedaním koaličnej zmluvy vláda nepadla. Vypovedanie koaličnej zmluvy malo podľa neho priniesť ozdravenie vzťahov medzi partnermi.



Šéf národniarov odmietol spájanie SNS s korupciou. Uviedol, že sa nebráni personálnym zmenám na ktoromkoľvek ministerstve, ale odmieta popravovať ľudí na základe tvrdení opozície. Trestnú činnosť nemieni Danko kryť. "Bol som a som pripravený na personálne otázky na každom ministerstve," povedal. Koaličných partnerov vyzval na úprimnejší dialóg a aby sa kolegovia nepodrážali.

Premiérova výzva

Na archívnej snímke zľava predseda strany SNS Andrej Danko, predseda strany SMER-SD Robert Fico a predseda strany Most-Híd Béla Bugár.

Minister školstva Peter Plavčan (nominant SNS) by mal skončiť vo funkcii. Oznámil to dnes premiér Robert Fico (Smer-SD), ktorý avizoval, že požiada šéfa SNS Andreja Danka o meno nového ministra. Plavčanovi poďakoval za snahu vysvetliť situáciu s kauzou rozdeľovania eurofondov na ministerstve, podozrenia však podľa neho ostali. Plavčan sa ani nezúčastňuje rokovania kabinetu, ktoré sa už začalo."Spolu s predsedom strany Most-Híd Bélom Bugárom som vyvinul maximálne úsilie, aby problém ďalšieho pôsobenia ministra školstva pána Plavčana bol vyriešený vnútri materskej SNS. Je mi ľúto, ale musím to skonštatovať, že naša misia nebola úspešná. Nevznášam žiadne obvinenia, chcem poďakovať pánovi ministrovi Plavčanovi za úprimnú snahu veci vysvetliť, ale tiene podozrenia pretrvávajú, a preto som nútený požiadať predsedu SNS, aby mi predložil návrh na nového ministra, a to v čo najkratšom čase," povedal Fico.Šéf kabinetu poznamenal, že napriek všetkým turbulenciám, ktorými koalícia prechádza, súčasná vláda nemá žiadnu alternatívu. "Slovensko potrebuje vládu, ktorá je proeurópsky orientovaná a ktorá v dôležitých geopolitických pohyboch, ktoré nastávajú, zabezpečí Slovensku dôstojné miesto v jadre EÚ," skonštatoval premiér.Ministerstvo školstva od začiatku júla čelí kritike pre zvláštne rozdeľovanie eurofondov na výskum a inovácie. Dotácie mali dostať aj firmy, ktoré výskum nikdy nerobili. Minister problematické výzvy zastavil a nariadil ich preverenie. Európska komisia (EK) neskôr pozastavila platby v štyroch výzvach na ministerstve školstva a rezortu zakázala podpisovať nové zmluvy s prijímateľmi dotácií. Pozastavenie eurofondov oznámila EK vo varovnom liste. Rozdeľovanie eurofondov rieši okrem Európskeho úradu pre boj proti podvodom aj Národná kriminálna agentúra (NAKA).Po vypuknutí kauzy žiadala opozícia odstúpenie ministra. Udalosti spôsobili aj vládnu krízu, iniciovanú vypovedaním koaličnej zmluvy zo strany SNS.