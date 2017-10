A. Danko: Máme záujem na posilnení výučby ruštiny na Slovensku

Na snímke predseda Národnej rady SR Andrej Danko. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Petrohrad 17. októbra (TASR) – Popri výročnom zasadnutí Medziparlamentnej únie (MPÚ) v Petrohrade, na ktorom sa zúčastňuje aj slovenská parlamentná delegácia, sa predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) dnes stretol s gubernátorom Petrohradu Georgijom Poltavčenkom.Podľa šéfky komunikačného odboru NR SR Zuzany Čižmárikovej obaja predstavitelia vyzdvihli otvorenosť vzájomnej komunikácie, ktorá sa rozvíja v duchu tradične priateľských slovensko-ruských vzťahov bez zbytočnej antipatie.Z rokovania vyplynulo, že Slovensko má záujem rozvíjať konštruktívne vzťahy, predovšetkým v oblasti energetiky, obchodu a investícií, cestovného ruchu a iných spoločných projektov.povedal Danko na rokovaní s petrohradským gubernátorom.Šéf parlamentu neskôr pre novinárov uviedol, že nie je za zavedenie povinného vyučovania ruštiny, avšak zdôraznil, že jej ovládanie v kombinácii s anglickým či nemeckým jazykom môže byť pre Slovákov veľkou výhodou pri hľadaní si práce aj uplatnení sa v EÚ. V tejto súvislosti poukázal i na príležitosti v Rusku ako veľkej krajine so silným ekonomickým potenciálom, ktorý nezanedbávajú investori z veľkých západných krajín.Danko zdôraznil, že Slovensko malo veľký počet učiteľov ruštiny, ktorí sa museli preorientovať na iné predmety po tom, čo ruština prestala byť povinným predmetom. Aj po mnohých rokoch ich je ešte stále dosť a určite by podľa neho vedeli pomôcť pri novom impulze pre vyučovanie ruského jazyka na Slovensku.Predseda NR SR považuje za zaujímavý fakt, že v Rusku je v rámci vyučovacieho procesu povinná výučba šachu.uviedol Danko a vysvetlil, že šach pomáha rozvoju kombinačného a logického myslenia i džentlmenského správania.V rámci bilaterálnych vzťahov má svoje významné postavenie aj medziparlamentná spolupráca, ktorá môže pomôcť k pragmatickému dialógu.vyhlásil Danko.Šéf slovenského parlamentu sa má do Ruska vrátiť na budúci mesiac. V dňoch 12.-15. novembra 2017 absolvuje oficiálnu návštevu v Moskve.