A. Danko: S Ruskom sme predurčení na spoluprácu

Na snímke predseda Národnej rady SR Andrej Danko. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Soul 26. júna (TASR) - Ktokoľvek, kto tvrdí, že v záujme Slovenska je neprehlbovať vzťahy s Ruskom, sa mýli. Myslí si to predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS), ktorý sa dnes v juhokórejskej metropole Soul stretol s predsedom dolnej komory ruského parlamentu - Štátnej dumy - Viačeslavom Volodinom. Danko sa tiež domnieva, že je potrebné prekonať súčasné obdobie vzťahov Európskej únie k Rusku, s ktorým sme podľa jeho slov historicky predurčení na spoluprácu.ovedal Danko slovenským novinárom po bilaterálnom stretnutí s Volodinom.Schôdzku označil predseda NR SR za historickú, konala sa totiž až po dlhšom čase. "Je to také zvláštne miesto – práve v Kórei sa stretávame s predsedom ruskej Dumy," dodal.V utorok sa Danko v Soule zúčastní na v poradí už druhom stretnutí predsedov parlamentov euroázijských krajín, kde vystúpi v panelovej diskusii." povedal predseda NR SR na margo nadchádzajúcej konferencie.Na zahraničnú pracovnú cestu do Kórejskej republiky vycestovala v nedeľu delegácia predsedu NR SR Andreja Danka vrátane podpredsedov NR SR Andreja Hrnčiara a Martina Glváča spoločne s delegáciou predsedu Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky Jana Hamáčka.Danka okrem utorňajšej konferencie čakajú v Soule aj bilaterálne stretnutia predsedu s predsedom juhokórejského parlamentu Čong Sje-kjunom a predsedom arménskeho parlamentu Arom Bablojanom.Spoločne s delegáciou navštívi tiež demilitarizovanú zónu na hranici medzi Južnou a Severnou Kóreou a absolvuje prehliadku pamätihodností Soulu. V juhokórejskom hlavnom meste sa zdrží do štvrtkového poludnia.