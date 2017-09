A. Kiska: Tretinu vysokých škôl by sme mali zavrieť

Na archívnej snímke prezident SR Andrej Kiska. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

San Francisco 22. septembra (TASR) - Slovenský prezident Andrej Kiska počas svojej pracovnej návštevy USA navštívil spoločnosť Volkswagen Research Lab, kde hovoril s jej predstaviteľmi o tom, ako vznikajú výskumné centrá a čo by sa dalo spraviť na Slovensku preto, aby vznikali aj u nás.uviedol.Stretol sa i s Andrejom Karpathym, ktorý má v spoločnosti Tesla na starosti riadenie vývoja umelej inteligencie. Narodil sa na Slovensku, ako 15-ročný sa presťahoval s rodičmi do Toronta, kde vyštudoval aj univerzitu. Prezidentovi predviedol najrýchlejšie auto na svete, ktoré dokáže zrýchliť z nuly na 100 kilometrov za hodinu za 2,3 sekundy.uviedol prezident.Ako Karpathy spresnil, auto budúcnosti už vie ísť samo bez toho, aby do riadenia počas jazdy zasahoval vodič.konštatoval.Prezidenta na jeho pracovnej ceste ešte čaká návšteva spoločností Facebook a LinkedIn. Okrem delegácie podnikateľov ho sprevádza podpredseda vlády pre investície a informatizáciu SR Peter Pellegrini (Smer-SD).