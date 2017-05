A.Kiska vetoval novelu, ktorá dovoľuje stavať cesty pred vyvlastnením

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. mája (TASR) - Prezident Andrej Kiska vetoval novelu zákona, ktorá má umožniť uskutočňovanie časti prác na pozemkoch pod diaľnicami, aj keď sa ešte neukončil ich vyvlastňovací proces. Informovala o tom dnes Kancelária prezidenta SR.Prezident tak vrátil túto novelu o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest späť do Národnej rady (NR) SR a navrhuje, aby ju parlament pri opätovnom prerokovaní neprijal ako celok.Schválený zákon totiž podľa hlavy štátu predstavuje významný zásah do základného práva vlastniť majetok. Argumentáciu predkladateľa i praktické dôvody na schválenie zákona preto považuje zaargumentoval prezident.Hlavným impulzom pre vypracovanie a prijatie zákona boli totiž problémy s výkupom pozemkov potrebných na výstavbu obchvatu Bratislavy. Prezident je pritom presvedčený, že schválený zákon umožňuje obmedziť vlastnícke právo spôsobom, ktorý nemožno kvalifikovať ako obmedzenie v nevyhnutnej miere. Myslí si tiež, že skrátené legislatívne konanie, v ktorom bol zákon prijatý, nebolo odôvodnené.Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest patrí totiž medzi deklarované politické a výdavkové priority každej vlády od vzniku samostatnej Slovenskej republiky.dodal Kiska.Novela, ktorú parlament schválil v utorok 16. mája, zavádza do praxe nový právny inštitút predbežnej držby. Práve ten má umožniť pred ukončením vyvlastňovacieho procesu vykonávať vopred vymedzené a odstrániteľné práce v nevyhnutnom rozsahu na pozemkoch pod cestami.