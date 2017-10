ABELOVIČ: Cukor je jednou z mála potravín, kde je SR sebestačná

Foto: writeopinions.com Foto: writeopinions.com

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. októbra (TASR) - Cukor je pre Slovensko jednou z mála potravín, v ktorého výrobe je sebestačné. Preto je potrebné zachovať jej podporu aj do budúcnosti. V diskusnej relácii na TABLET.TV to konštatoval predseda Slovenského cukrovarníckeho spolku Michal Abelovič v súvislosti so zrušením kvót na cukor v Európskej únii (EÚ).zdôraznil Abelovič.V SR sú dva cukrovary. Celý reťazec, vrátane pestovateľov cukrovej repy, zamestnáva 3000 ľudí. Podľa Abeloviča bude kľúčové, aby sa zachovala európska podpora pestovania cukrovej repy aj v novom programovacom období po roku 2020.dodal Abelovič.Systém kvót na cukor zaviedli v roku 1968. Rozhodnutie ukončiť ho prijali členské štáty v roku 2006. EÚ je najväčším svetovým výrobcom repného cukru (približne 50 % celkovej výroby), ktorý však predstavuje iba 20 % svetovej výroby cukru. Zvyšných 80 % cukru sa vyrába z cukrovej trstiny.