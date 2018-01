Absolventom SOŠ gastronómie a CR je majster sveta i michelinský kuchár

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

SOŠ gastronómie a CR by už čoskoro mohla mať vlastnú budovu

Absolventi SOŠ gastronómie a CR majú stopercentné uplatnenie v praxi

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 29. januára (TASR) – Kvalitné vzdelanie a veľmi úzke prepojenie s praxou sú dôvodmi, pre ktoré sa absolventi Strednej odbornej školy (SOŠ) gastronómie a cestovného ruchu na Levickej ulici v Nitre dokážu bez väčších problémov uplatniť v praxi. Podľa slov riaditeľky školy Aleny Panisovej sa ich žiaci dokážu presadiť na domácom i zahraničnom pracovnom trhu.Škola už viac ako tri desaťročia vychováva odborníkov v gastronómii. Mnohí z nich dnes šéfujú veľkým kuchyniam v špičkových reštauráciách.uviedla Panisová.Ako pripomenula, absolventkou SOŠ gastronómie a CR v Nitre je aj Barbora Benková, ktorá je absolútnou víťazkou v oblasti baristiky a svoje skúsenosti si dopĺňala aj na kávovej plantáži v Brazílii.povedala Panisová.Škola je pyšná aj na Erika Lőrincza.skonštatovala Panisová.Ako zdôraznila, za úspešných absolventov sa dajú považovať všetci študenti, ktorí sa dokázali uplatniť na trhu práce, prípadne pokračovali v ďalšom štúdiu.dodala Panisová.Strednej odbornej škole (SOŠ) gastronómie a cestovného ruchu na Levickej ulici v Nitre sa už niekoľko rokov darí zlepšovať vybavenie a modernizovať svoje odborné učebne. Podľa slov riaditeľky školy Aleny Panisovej plánujú pokračovať v tomto trende aj naďalej. Hlavnou výzvou do budúcnosti je však získanie školskej budovy, ktorá momentálne patrí mestu Nitra.Zriaďovateľom školy je Nitriansky samosprávny kraj (NSK), takže SOŠ je v súčasnosti v prenajatých priestoroch. To komplikuje čerpanie európskych fondov i investície do revitalizácie budovy.vysvetlila Panisová.Ako dodala, k ďalším prioritám bude patriť rekonštrukcia objektov školy. V budúcnosti by sa mali opraviť obvodové plášte na školskej budove, na jedálni i telocvični. Súčasťou prác má byť aj výmena okien a ďalšie úpravy.doplnila Panisová.Stredná odborná škola (SOŠ) gastronómie a cestovného ruchu na Levickej ulici v Nitre vychováva špecialistov zameraných na stravovanie a služby už viac ako 30 rokov. Pred časom škola rozšírila vzdelávanie aj o cestovný ruch a od roku 2103 nesie svoje súčasné meno.Momentálne ju navštevuje vyše 360 študentov.uviedla riaditeľka školy Alena Panisová.Podľa jej slov sa škole sa už niekoľko rokov darí produkovať absolventov, ktorí sa prakticky stopercentne dokážu uplatniť na trhu práce.vysvetlila Panisová.Ako pripomenula, kombinácia gastronómie a cestovného ruchu ponúka možnosť uplatniť sa prakticky kdekoľvek, vo veľkých mestách, na vidieku, v prímorskom letovisku i vo vysokohorskej oblasti.povedala Panisová.Aby škola poskytla svojim študentom čo najužší kontakt s odborníkmi, využíva pri vzdelávaní často ľudí priamo z praxe, či už sú to špičkoví šéfkuchári, baristi alebo ekonómovia.uviedla Panisová.Podľa jej slov sú dôkazom o dobrej príprave žiakov aj ich výsledky na rôznych súťažiach doma i v zahraničí.doplnila Panisová.