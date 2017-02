Adele, Beyoncé i David Bowie patria k prvým držiteľom cien Grammy

Americká speváčka Beyoncé, archívna snímka. Foto: TASR/AP Americká speváčka Beyoncé, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Los Angeles 13. februára (TASR) - Speváčky Adele a Beyoncé vyštartovali do súboja o tohtoročné hudobné ceny Grammy víťazne ešte pred hlavným televíznym galavečerom v Los Angeles, na ktorom obe superhviezdy súperia v troch zo štyroch hlavných kategórií.Beyoncé bola nominovaná na ceny 59. ročníka Grammy v najvyššom počte deviatich kategórií a prvú trofej, za najlepšie hudobné video za pieseň Formation, dostala ešte pred hlavnou ceremóniou.Adele má päť nominácií a neskoré popoludnie začala ziskom dvoch cien za najlepší popový vokálny album (25) a najlepší popový sólový výkon (Hello).Držiteľov ocenení v mnohých z viac než 80 kategórií oznámili organizátori vopred na osobitnom "predtelevíznom" podujatí.K prvým oceneným tak patrí aj zosnulý britský hudobník David Bowie, ktorému posmrtne udelili jeho vôbec prvé ceny Grammy v hudobných kategóriách, a to za jeho posledný album Blackstar. Ten zvíťazil v kategóriách najlepší rockový výkon, najlepší alternatívny hudobný album, najlepšia produkcia, najlepší zvuk či najlepší dizajn. Bowie ešte počas svojho živote získal Grammy za najlepšie hudobné video, ako aj celoživotné dielo.Priamy prenos zo slávnostného večera v Staples Centre v Los Angeles moderuje britský komik James Corden. Slávnosť sa začala v nedeľu o 17.00 h miestneho času (dnes 2.00 SEČ).V programe okrem iných vystúpia Adele, Daft Punk, Alicia Keys, John Legend, Bruno Mars, Metallica a The Weeknd.Americká Národná akadémia nahrávacích umení a vied, ktorej 13.000 členov o cenách Grammy hlasuje, počas programu tiež vzdá poctu Princeovi a Georgeovi Michaelovi, ktorí obaja vlani zomreli.Na minuloročných Grammy si rapper Kendrick Lamar odniesol päť cien z rapových kategórií. Ceny v hlavných kategóriách získali Taylor Swiftová, Ed Sheeran a Mark Ronson.Tento rok patria popri Beyoncé k hudobníkom s najviac nomináciami rapper Kanye West, speváčka Rihanna a kanadský umelec Drake (zhodne po osem), pokým nováčik Chance the Rapper ich má sedem.