Adolescenti sa cez prázdniny potrebujú aj nudiť

Ilustračné foto. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. júna (TASR) – Urobiť z prázdnin čarovný čas plný zážitkov neznamená, že naplánujeme každý týždeň a deň dvojmesačného školského voľna. Pri zamyslení sa nad tým, ako zorganizovať prázdniny pre staršie deti, ktoré už nepotrebujú celodenný dohľad, to uviedla psychologička Daniela Čechová.Tá pripomína, že letné prázdniny sú možnosťou načerpať sily do ďalšieho štúdia, ale aj príležitosťou niečo nové sa naučiť, stretnúť nových ľudí a získať zážitky na celý rok.konštatuje psychologička.Ich prínos vidí i v tom, že sprostredkujú nové kontakty, nových kamarátov, pomáhajú tak deťom rozvíjať komunikačné schopnosti, kreativitu či flexibilitu. Čechová oceňuje aj to, že takéto skupinové programy využívajú vo veľkom i aktivity na čerstvom vzduchupripomína v tejto súvislosti.Psychologička však zároveň upozornila, že s organizovanými aktivitami to netreba preháňať.deklaruje. Poukazuje v tejto súvislosti na to, že výskum dlhodobo dokumentuje výhody voľného času a voľnej neštruktúrovanej hry pre deti, ktorá im umožní samostatne objavovať a prichádzať na riešenia. "vysvetľuje.Ak teda chcú rodičia zvoliť správny prístup pri organizovaní letných prázdnin pre svoje deti, nemali by na tieto skutočnosti zabúdať. Rovnako však by podľa Čechovej mali mať na pamäti, že prázdniny sú obdobím, keď môže byť rodina, teda rodičia s deťmi oveľa viac spolu.dodáva psychologička.