AeroMobil predstavil v Monaku lietajúce auto

Spoločnosť AeroMobil, ktorá vyvíja lietajúci automobil, predstavila svoj najnovší model na svetovej automobilovej výstave Top Marques Monaco 20. apríla 2017 v Monaku. AeroMobil je lietadlo a zároveň plne funkčné štvorkolesové vozidlo s hybridným pohonom. Foto: TASR/AP

Bratislava/Monte Carlo 21. apríla (TASR) - Spoločnosť AeroMobil, ktorá vyvíja lietajúce auto, predstavila vo štvrtok (20. 4.) svoj nový model lietajúceho auta AeroMobil na svetovej automobilovej výstave Top Marques Show v Monacu. Spoločnosť tak splnila svoj záväzok vyrobiť komerčne dostupné vozidlo v roku 2017 a umožniť predobjednávky pre limitovanú prvú edíciu.





"Dnešný deň je pre budúcnosť cestovania významný. Predstavenie AeroMobilu znamená, že sme pripravení prijať prvé predobjednávky a efektívnejšia osobná doprava sa čoskoro stane skutočnosťou," povedal Juraj Vaculik, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ AeroMobilu pri predstavovaní lietajúceho auta.Lietajúce auto bolo navrhnuté s dôrazom na bezpečnosť, kvalitu, kreativitu a inováciu. Exteriér je aerodynamický a využíva najnovšiu kompozitnú konštrukciu z uhlíkových vlákien. Geometria prednej nápravy je schopná prispôsobiť sa podmienkam na ceste a vo vzduchu. Bezpečnosť a kontrola sú najvyššou prioritou rovnako vo vzduchu ako na zemi. Kokpit vozidla je navrhnutý tak, aby obklopil pilota a kopilota v mimoriadne pevnej kompozitovej štruktúre, ktorá je schopná absorbovať a rozkladať energiu nárazu a zároveň si zachovať svoju interiérovú integritu. Vozidlo taktiež obsahuje balistický padák navrhnutý tak, aby priniesol lietajúce vozidlo bezpečne na zem v prípade, že sa pilot rozhodne pre jeho použitie. Počas jazdy na ceste, systém pre zabezpečenie cestujúcich využíva technológiu pyrotechnického bezpečnostného pásu v spojení s dvojstupňovými airbagmi. Tieto systémy sú rovnako schopné poskytnúť pasažierovi ochranu v prípade, že sa vozidlo dostane do ťažkostí, keď bude v režime lietadla.AeroMobil má vlastný, dvojlitrový 4-valcový spaľovací motor, vybavený turbom a FADEC (digitálnou riadiacou jednotkou). Na ceste bude poháňaný elektrickým systémom so zabudovaným elektronickým diferenciálom a adaptívnou prevodovkou. Motor bol upravený tak, aby sa dosiahlo výrazné zníženie hmotnosti oproti tradičným leteckým motorom. Zároveň prináša rozšírenú životnosť a spoľahlivosť. Počas letovej prevádzky má AeroMobil k dispozícii výkon 224 kW (~ 300 hp), ktorý je dodávaný do vrtule prostredníctvom novovyvinutého prevodového systému.





Lietajúce auto predstavené na výstave Top Marques Show je komerčne dostupný model, na ktorý bude výrobca prijímať predobjednávky priamo na mieste. Vozidlo by malo ísť do plnej výroby v najbližších rokoch. Prvé dodávky môžu zákazníci očakávať v roku 2020.



Nový AeroMobil bude k dispozícii v limitovanej edícii 500 kusov a bude sa predávať za cenu medzi 1,2 až 1,5 milióna eur v závislosti od požiadaviek a špecifikácií zákazníkov.



TASR informoval Štefan Vadocz zo spoločnosti AeroMobil.