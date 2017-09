Africkí producenti kakaových bôbov chcú väčší diel zo ziskov

Na archívnej snímke usušené kakaové bôby. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Akkra 23. septembra (TASR) - Najväčší svetoví producenti kakaových bôbov zo západnej Afriky by si chceli odkrojiť väčší diel zo ziskov "čokoládového priemyslu", keďže drvivá väčšina profitu z kakaa zostáva mimo ich ekonomík. Uviedol to ghanský prezident Nana Akufo-Addo.Zisk farmárov v Ghane a na Pobreží Slonoviny, teda v dvoch krajinách, ktoré sa podieľajú viac ako 60 % na celosvetovej produkcii kakaa, predstavoval v roku 2015 len 5,5 % z celkových výnosov tohto odvetvia, povedal Akufo-Addo. Vlády oboch krajín sa preto pravidelne stretávajú a rokujú, ako spoločne dosiahnuť vyššie príjmy z kakaa a nájsť cestu na nové trhy.povedal Akufo-Addo.Producenti kakaa hľadajú nové spôsoby, ako získať vyššie výnosy z pestovania bôbov, aby nahradili výpadok príjmov spôsobený poklesom ich cien o zhruba 40 % od roku 2015, ktorý poškodil obe ekonomiky. Väčšinu kakaových bôbov totiž tieto dve africké krajiny exportujú ešte nespracované výrobcom čokolády, ako sú Nestlé a Barry Callebaut.Pobrežie Slonoviny si dalo za ciel spracovať ročne až 50 % kakaových bôbov do roku 2020. V súčasnosti sa v krajine spracováva približne 35 % ich produkcie.Vlani oba štáty zaviedli daňové úľavy pre miestnych spracovateľov kakaa, ktorí plánujú rozšíriť svoje výrobné kapacity."Musíme zabezpečiť, aby sme boli konkurencieschopní, a aby naše podniky mohli vyrábať produkty vyššej triedy, ktoré vyžaduje svetová ekonomika," povedal Akufo-Addo.