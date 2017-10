Agentúra vyčlenila viac ako 2,7 milióna eur pre 13 vedeckých projektov

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 16. októbra (TASR) – Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyčlenila 2.790.887 eur pre sedem inštitúcií z celého Slovenska na 13 rôznych vedeckých projektov. Najviac, a to štyri, sú z rôznych ústavov Slovenskej akadémie vied (SAV), tri pochádzajú z dielne Univerzity Komenského (UK) v Bratislave. Vyplýva to zo zmlúv zverejnených v Centrálnom registri zmlúv.Najviac, a to po 250.000 eur, pridelila APVV VÚTCH – Chemitex, spol. s r. o., so sídlom v Žiline na výskum integrácie funkčného systému textílií na monitoring biodát pre dosiahnutie synergie zdravia, komfortu a bezpečnosti človeka a Slovenskej technickej univerzite (STU) v Bratislave na projekt fasádnej techniky budov s viacstupňovým využívaním obnoviteľných zdrojov energie pre udržateľnú architektúru. Virologický ústav Biomedicínskeho centra SAV na projekt vplyvu liečby komorbidít na tumorigenézu a úlohu nádorového mikroprostredia v tomto procese dostal 249.055 eur.Na projekt využitia myrozinázy na aktiváciu sulforafanu pre vývoj preparátu s preventívnymi účinkami nádorových ochorení vyčlenili pre STU v Bratislave 248.739 eur. APVV udelila aj 248.140 eur pre UK na projekt genomického profilu a transkripčnej signatúry kolorektálneho karcinómu, ďalších 245.549 eur dostala Žilinská univerzita v Žiline a 245.000 eur Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum v Lužiankach v okrese Nitra. Financie na svoje projekty APVV pridelila aj Ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave, Technickej univerzite vo Zvolene, Ústavu experimentálnej fyziky SAV, Ústavu zoológie SAV a na ďalšie dva projekty UK.Lehota na riešenie projektov je rôzna, vo viacerých prípadoch uplynie najneskôr do 30. júna 2021. Poskytovateľ je podľa zmluvy oprávnený vo výnimočných prípadoch schváliť predĺženie tejto lehoty, najviac však o šesť mesiacov, tak aby celkový čas na riešenie projektu nepresiahol 48 mesiacov.