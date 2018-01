Airbus rokuje s British Airways o predaji ďalších lietadiel A380

Na archívnej snímke dvojposchodové, štvormotorové najväčšie osobné dopravné lietadlo na svete Airbus A380. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 19. januára (TASR) - Airbus podľa mediálnych správ po veľkej objednávke od Emirates rokuje s British Airways (BA) o predaji viacerých lietadiel A380.BA už nechcú kúpiť použité lietadlá A380, ale nové, uviedla agentúra Bloomberg s odvolaním sa na viac zdrojov oboznámených so záležitosťou. Podľa jedného zo zdrojov by bola údržba strojov z druhej ruky príliš drahá.BA aktuálne prevádzkuje 12 lietadiel A380, ktoré ponúkajú miesto pre 469 cestujúcich.Airbus a Emirates vo štvrtok (18. 1.) oznámili, že arabské aerolínie kúpia až 36 ďalších strojov A380. Emirates si záväzne objednali 20 lietadiel A380, ktoré by im mal Airbus začať dodávať v roku 2020 spolu, s možnosťou objednať si ďalších 16 strojov. Objednávka zrejme zabezpečila budúcnosť superjumba A380, keďže Airbus už uvažoval o ukončení jeho produkcie.