Aj Dzurinda varoval listom Trumpa pred Putinom

Dvojnásobný expremiér Mikuláš Dzurinda. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 11. januára (TASR) - Viacerí politici zo strednej a východnej Európy sú medzi signatármi listu, ktorým varujú novozvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa pred najvyšším ruským predstaviteľom Vladimirom Putinom.List datovaný 9. januárom, ktorý získal denník The Washington Post, podpísalo celkovo 17 súčasných aj bývalých politikov, informovalo v utorok zmienené médium.Je medzi nimi aj bývalý slovenský premiér Mikuláš Dzurinda, bývalý podpredseda českej vlády Alexandr Vondra, niekdajší šéfovia českej a poľskej diplomacie Karel Schwarzenberg a Radoslaw Sikorski, bývalý švédsky premiér Carl Bildt, či rumunský exprezident Traian Basescu. Jediným úradujúcim signatárom listu je bulharský prezident Rosen Plevneliev.uvádza sa okrem iného v liste. Signatári tvrdia, že Putin nie je ani spojencom Ameriky, ani dôveryhodným medzinárodným partnerom. Sankcie uvalené na Ruskú federáciu by sa podľa ich názoru nemali zrušiť a anexia Krymu Ruskom by sa nemala akceptovať.Signatári vyzývajú novú americkú vládu a Kongres, aby. Rusko za Putinovej vlády podľa signatárov listu urobilo vďaka militarizmu, vojnám, hrozbám, porušeniam dohôd a falošným sľubom z Európy oveľa nebezpečnejšie miesto.Autori listu ďalej uvádzajú, že vítajú Trumpovo zvolenie a tešia sa na spoluprácu s jeho administratívou vo veci posilnenia transatlantického spojenectva. Ak sa však Trump rozhodne ísť inou cestou a spojí sa s Putinom, bude to mať vážne negatívne dôsledky pre Európu i Spojené štáty, varujú.Európski politici sumarizujú, že Putin nemôže byť spojencom Západu. Ak by však podľa nich aj došlo k uzavretiu dohody, Moskva bude určite pokračovať v podkopávaní európskych demokracií prostredníctvom kybernetických útokov, vyvíjaním tlaku v energetickej a hospodárskej oblasti, špionáže, psychologickej vojny, dezinformácií a korupcie.