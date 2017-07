Aj Federera prekvapili úspechy v roku 2017: Neveril by som

Na snímke Roger Federer s víťaznou trofejou. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Wimbledon 17. júla (TASR) - Švajčiarsky tenista Roger Federer triumfoval vo Wimbledone bez straty setu len niečo vyše mesiaca po tom, ako sa rovnaký kúsok podaril Španielovi Rafaelovi Nadalovi na Roland Garros. Na prvom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open sa zase obaja stretli v päťsetovej finálovej dráme, ktorá mala šťastný koniec pre Federera.Najdôležitejšie podujatia 2017 tak zatiaľ patrili dvom hráčom, ktorí premiérovo zvíťazili na niektorom z turnajov veľkej štvorky v roku 2003, resp. 2005. Švajčiar tento rok pridal aj úspechy na prestížnych turnajoch v Indian Wells a Miami, ako i na tráve v Halle. Dosiahol zápasovú bilanciu 31:2, pri oboch prehrách mal k dispozícii mečbaly. Kým 35-ročný Federer aj 31-ročný Nadal zažívajú renesanciu kariéry, ich mladší kolegovia z niekdajšej veľkej štvorky, ktorá dlhé obdobie dominovala mužskému okruhu, Srb Novak Djokovič a Brit Andy Murray sa musia vyrovnať s útlmom.Švajčiarov návrat je o to pôsobivejší, že po semifinálovej prehre práve vo Wimbledone sa rozhodol vynechať zvyšok vlaňajška, aby sa plne zotavil zo zranenia kolena. Po triumfe na Australian Open oželel antukovú sezónu a doprial si desaťtýždňový odpočinok.povedal Federer.Ten sa v pondelok posunul na tretie miesto svetového rebríčka vo dvojhre a v druhej polovici roka plánuje hrať viac než v prvej. Čaká naňho ešte US Open, kde bude mať šancu rozšíriť svoju zbierku. Okrem toho, že sa ôsmym titulom v All England Clube odpútal od doterajších spolurekordérov Petea Samprasa a Williama Renshawa, maximum drží tiež s devätnástimi grandslamovými primátmi. O štyri menej má na konte Nadal. Vyrovnal druhú priečku Austrálčana Roda Lavera v historickom rebríčku v počte titulov major (do Australian Open 1968 sa sčítavali amatérske grandslamy s profesionálnymi ekvivalentmi, od Roland Garros 1968 sa rátajú iba grandslamové tituly). Najviac, 23 ich získal Laverov krajan Ken Rosewall. Federer bol v jedenástom wimbledonskom a 29. grandslamovom finále (Nadal 22), aj v týchto ohľadoch je rekordér.Na wimbledonský trón zasadol po päťročnej prestávke, vo finále 2014 a 2015 podľahol Djokovičovi. Stal sa najstarším víťazom Wimbledonu od začiatku Open éry v roku 1968. O rok sa však pokúsi získať aj deviatu trofej:Zdolaný finalista Marin Čilič z Chorvátska nepridal druhé prvenstvo na podujatiach veľkej štvorky, na ceste za US Open 2014 zdolal Federera v semifinále v troch setoch, tak ako s ním prehral v nedeľu. Limitoval ho pľuzgier na ľavej nohe, v druhom dejstve neudržal slzy. Pred zápasom si vzal lieky proti bolesti.dodal 28-ročný Čilič na webe britskej BBC.