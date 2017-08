Aj keď Harmanecká jaskyňa v horúčavách schladí, návštevníci ubúdajú

Harmanecká jaskyňa, archívne foto. Foto: ASR - Dušan Hein Harmanecká jaskyňa, archívne foto. Foto: ASR - Dušan Hein

Dolný Harmanec 3. augusta (TASR) – Podzemie južnej časti Veľkej Fatry, kde je Harmanecká jaskyňa v okrese Banská Bystrica, ponúka v týchto horúcich dňoch príjemné schladenie. Teplota vzduchu sa tam pohybuje okolo šiestich stupňov Celzia. Dovolenkári aj napriek tomu uprednostňujú skôr iné schladenie."Keď je vonku tak horúco ako teraz, prílev návštevníkov ubúda, máme ich okolo 150 denne. Pokiaľ prší a je skôr daždivé počasie, príde oveľa viac ľudí. Nie všetci k nám v takej horúčave vyjdú, nie sú pripravení. Naša jaskyňa nie je len pekná, ale dosť fyzicky náročná. Dĺžka prístupového chodníka je 1,5 kilometra a prevýšenie 260 metrov. Náročná je i samotná jaskyňa, kde je 1088 schodov, ktoré návštevník musí prejsť, raz hore, raz dolu," uviedol pre TASR správca Harmaneckej jaskyne Ľuboš Hraško.Podľa neho vlani mali počas sezóny rekordnú návštevnosť. Od polovice mája do konca októbra Harmaneckú jaskyňu navštívilo 20.000 ľudí.Harmanecká jaskyňa sa nachádza v nadmorskej výške 821 metrov na severnom svahu vrchu Kotolnica. Jej celková dĺžka je 3123 metrov, z toho pre verejnosť je sprístupnená prehliadková trasa s dĺžkou niečo viac ako jeden kilometer. Nadložie jaskyne je tvorené z čistého vápenca a práve vďaka nemu jej prirástol názov Biela jaskyňa. Výstup k jaskyni trvá približne 40 minút a trasu lemujú nainštalované tabule náučného chodníka. Patrí medzi najvýznamnejšie lokality výskytu netopierov na Slovensku.Ako uvádza Správa slovenských jaskýň, súčasť Štátnej ochrany prírody SR, objavenie jaskyne v roku 1932 nebolo výsledkom náhody, ale cieľavedomej namáhavej práce 18-ročného Michala Bacúrika, ktorý sa za 14 dní prekopal úzkym otvorom, tzv. chodbou objaviteľa, do snehobielej siene nazvanej Dóm objaviteľa. Dostal za to pokutu, pretože vnikol neoprávnene bez povolenia na pozemok mestských lesov. Dóm pagod, Riečisko a Bludný dóm boli objavené v roku 1938 V. Kovalčíkom a O. Ondrouškom. Počas druhej svetovej vojny jaskyňa slúžila ako úkryt okolitému obyvateľstvu.Po prvý raz bola jaskyňa, ktorá sa radí medzi najvýznamnejšie na Slovensku, sprístupnená verejnosti v roku 1950.